RBI ने इस बड़े बैंक पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए आपके पैसे पर इसका क्या असर पड़ेगा
HDFC बैंक के बारे में एक ज़रूरी खबर है. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है. बैंकिंग एक्ट के तहत नियमों का पालन न करने की वजह से बैंक पर भारी जुर्माना लगाया गया है.
HDFC Bank News
मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़े HDFC बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया यह जुर्माना 91 लाख रुपये है.
RBI Fine on HDFC
जिन रेगुलेटरी नियमों के लिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें KYC नियमों से जुड़ी कमियां भी शामिल हैं
Banking Regulations India
इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज़ आउटसोर्सिंग में इंटरेस्ट रेट्स और सेफ्टी मैनेजमेंट से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई
KYC Compliance
HDFC बैंक ने कहा कि उसने इस समस्या को हल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है.
Financial Services Guidelines
अब सवाल यह है कि क्या HDFC बैंक के खिलाफ RBI की इस कार्रवाई से बैंक के ग्राहकों पर कोई असर पड़ेगा.
RBI Action on Banks
इसलिए सेंट्रल बैंक ने साफ़ किया है कि यह जुर्माना रेगुलेटरी चूक से जुड़ा है और इसका कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा.