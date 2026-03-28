1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, अब सिर्फ OTP से नहीं होगा पेमेंट; टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन हुआ अनिवार्य

RBI new digital payment rules: 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट के लिए टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य होगा. अब सिर्फ OTP से ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बल्कि PIN, बायोमेट्रिक या टोकन जैसे दो वेरिफिकेशन जरूरी होंगे. RBI का यह कदम साइबर फ्रॉड रोकने के लिए है. 1 अक्टूबर 2026 तक यह नियम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा.