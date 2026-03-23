1 अप्रैल से हर पेमेंट पर डबल सिक्योरिटी! RBI का बड़ा नियम लागू

RBI Guidelines April 2026: भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अप्रैल 2026 से सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया है. इसका उद्देश्य बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकना और यूजर्स की सुरक्षा को मजबूत करना है.