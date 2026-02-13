Raw vs pasteurized milk: क्या होत है पाश्चराइज्ड दूध? इसे उबालना चाहिए या नहीं?

पाश्चराइज्ड दूध क्या है?

पाश्चराइज्ड दूध वो दूध है जिसे हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है. इस प्रक्रिया का नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर के नाम पर रखा गया. इसमें दूध को उच्च तापमान पर गरम किया जाता है और फिर जल्दी ठंडा किया जाता है. इससे दूध लंबे समय तक सेफ रहता है और अधिकतर पोषक तत्व बरकरार रहते हैं.