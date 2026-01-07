  • Home>
  • भोजपुरी के वो धुरंधर जिन्होंने बॉलीवुड में गाड़े झंडे! लिस्ट देखकर आप भी कहेंगे ‘जिया हो बिहार के लाला’

भोजपुरी के वो धुरंधर जिन्होंने बॉलीवुड में गाड़े झंडे! लिस्ट देखकर आप भी कहेंगे ‘जिया हो बिहार के लाला’

कई भोजपुरी कलाकारों ने रीजनल सिनेमा और बॉलीवुड के बीच की दूरी को कम किया है. ये बदलाव रोल्स, गानों या कैमियो के रूप में सामने आए हैं. रवि किशन और मनोज तिवारी ने अपने दमदार एक्टिंग करियर के साथ इस लिस्ट में सबसे आगे हैं, जबकि पवन सिंह ने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर ‘स्त्री 2’ में म्यूजिक के ज़रिए एंट्री की. इस बीच, एक्ट्रेस शुभी शर्मा ने एक डांस नंबर से अपनी पहचान बनाई. ये क्रॉसओवर बॉलीवुड में भोजपुरी कलाकारों के लगातार बढ़ते प्रभाव को दिखाते हैं, जो लोक एनर्जी को मेनस्ट्रीम अपील के साथ मिलाते हैं.


By: Shivani Singh | Last Updated: January 7, 2026 4:04:13 PM IST

रवि किशन

रवि किशन ने 'तेरे नाम' (2003) से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ इस रोमांटिक ट्रेजेडी में एक अहम रोल निभाया, जो जुनूनी प्यार और दिल टूटने की कहानी थी। 50 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों के साथ, उन्होंने एक्शन से भरपूर 'मिशन रानीगंज' (2023) में अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई, जहाँ उन्होंने एक असल ज़िंदगी की माइनिंग रेस्क्यू ड्रामा में अक्षय कुमार का साथ दिया; कॉमेडी हिट 'लापता लेडीज़' (2024), जो गलत पहचान की एक सटायरिकल कहानी है; और 'सन ऑफ सरदार 2' (2025), एक सीक्वल जो अजय देवगन के साथ एक्शन और ह्यूमर को मिलाता है.

मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने अपने हिंदी करियर की शुरुआत 'देशद्रोही' (2008) से की, जो भ्रष्टाचार पर बनी एक एक्शन फिल्म थी. उन्हें 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (2012) में पहचान मिली, जहाँ उन्होंने अनुराग कश्यप की दशकों तक चलने वाली दुश्मनी की एपिक क्राइम गाथा में एक सख्त गैंगस्टर का रोल निभाया. 'फैन' (2016) में, उन्होंने एक स्टॉकर के जुनून के बारे में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में शाहरुख खान का सामना किया. इससे पहले, 'एलान' (2011) में उन्हें बदला लेने वाली कहानी में दिखाया गया था, जबकि भोजपुरी हिट 'ससुरा बड़ा पैसावाला' ने उन्हें उनकी रीजनल जड़ों से जोड़ा. अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद, वह राजनीति और एक्टिंग के बीच बैलेंस बनाते हैं, और अपने रॉ करिश्मा को दिखाते हैं.

पवन सिंह

पवन सिंह 150 से ज़्यादा फिल्मों के साथ भोजपुरी सिनेमा पर राज करते हैं, जिनमें 'लोहा पहलवान' (2018), एक एक्शन ड्रामा जिसमें एक पहलवान के दुश्मनी के बीच आगे बढ़ने की कहानी है, और 'सैया सुपर स्टार' (2017), एक रोमांटिक एंटरटेनर जो प्यार और स्टारडम का जश्न मनाती है. उन्होंने हॉरर-कॉमेडी 'स्त्री 2' (2024) के लिए "आई नई" गाना गाकर बॉलीवुड में एंट्री की, जो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ एक ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें वे एक बदला लेने वाली आत्मा से लड़ते हैं. 'प्रपंच' (2021) जैसे टीवी और सीरीज़ में एक्टिव, जो एक सर्वाइवल थ्रिलर है, उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और हिट गानों ने उन्हें रीजनल एंटरटेनमेंट में सेंटर में बनाए रखा है.

शुभी शर्मा

शुभी शर्मा भोजपुरी में 'सैयां अरब गैले ना' (2021) में चमक रही हैं, जो शादी की परेशानियों पर एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा है; 'ससुरा जिंदाबाद' (2021), जिसमें रोमांस और ह्यूमर का मेल है; और रवि किशन के साथ 'संतान', जो पारिवारिक रिश्तों को दिखाती है. उन्हें मल्टीस्टारर कॉमेडी 'वेलकम बैक' (2015) में एक डांस नंबर के ज़रिए बॉलीवुड में पहचान मिली, जिसमें जॉन अब्राहम और अनिल कपूर एक शाही वारिस के इर्द-गिर्द मज़ेदार हरकतों में नज़र आए थे.

Tags:
Bhojpuri ActorsManoj Bajpayeemanoj tiwariPawan singhRavi Kishan
