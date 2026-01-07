भोजपुरी के वो धुरंधर जिन्होंने बॉलीवुड में गाड़े झंडे! लिस्ट देखकर आप भी कहेंगे ‘जिया हो बिहार के लाला’

मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने अपने हिंदी करियर की शुरुआत 'देशद्रोही' (2008) से की, जो भ्रष्टाचार पर बनी एक एक्शन फिल्म थी. उन्हें 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (2012) में पहचान मिली, जहाँ उन्होंने अनुराग कश्यप की दशकों तक चलने वाली दुश्मनी की एपिक क्राइम गाथा में एक सख्त गैंगस्टर का रोल निभाया. 'फैन' (2016) में, उन्होंने एक स्टॉकर के जुनून के बारे में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में शाहरुख खान का सामना किया. इससे पहले, 'एलान' (2011) में उन्हें बदला लेने वाली कहानी में दिखाया गया था, जबकि भोजपुरी हिट 'ससुरा बड़ा पैसावाला' ने उन्हें उनकी रीजनल जड़ों से जोड़ा. अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद, वह राजनीति और एक्टिंग के बीच बैलेंस बनाते हैं, और अपने रॉ करिश्मा को दिखाते हैं.