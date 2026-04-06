Ravi Kishan love story: पत्नी को देवी मानते हैं रवि किशन, सफलता का देते हैं श्रेय, जानिए अनोखी लव स्टोरी

Ravi Kishan love story: भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री तक अपनी पहचान बना चुके रवि किशन अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला को देते हैं. एक इंटरव्यू और शो के दौरान उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे उनके संघर्ष के दिनों में उनकी पत्नी हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं.