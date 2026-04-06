Ravi Kishan love story: पत्नी को देवी मानते हैं रवि किशन, सफलता का देते हैं श्रेय, जानिए अनोखी लव स्टोरी
रवि किशन के संघर्ष की कहानी
रवि किशन ने बताया कि जब उनके पास न पैसा था और न ही कोई साधन, तब उनकी पत्नी ही उनका सबसे बड़ा सहारा थीं.
पत्नी ने हर मुश्किल में दिया साथ
उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला ने हर उतार-चढ़ाव में उनका साथ दिया और कभी उनका हौसला टूटने नहीं दिया.
11वीं क्लास में शुरू हुई लव स्टोरी
रवि किशन को प्रीति किशन से प्यार तब हुआ जब वह 11वीं कक्षा में थे-यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई.
कपिल शर्मा शो में खुलासा
कपिल शर्मा के शो में बातचीत के दौरान रवि किशन ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा कीं. रवि किशन ने बताया कि वह अपनी पत्नी के पैर छूते हैं, हालांकि उनकी पत्नी उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं.
सफलता का पूरा श्रेय पत्नी को
रवि किशन मानते हैं कि आज जो कुछ भी वह हैं, उसमें उनकी पत्नी का सबसे बड़ा योगदान है.
मजबूत रिश्ता
रवि और प्रीति की शादी को 26 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनके रिश्ते में आज भी वही ताजगी और प्यार बना हुआ है.
छोटे गांव से बड़ा स्टार बनने तक सफर
जौनपुर के छोटे से गांव बिसुई से निकलकर स्टार बनने तक के सफर में प्रीति सिर्फ गवाह नहीं, बल्कि मजबूत साथी भी रहीं.