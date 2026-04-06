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Ravi Kishan love story: पत्नी को देवी मानते हैं रवि किशन, सफलता का देते हैं श्रेय, जानिए अनोखी लव स्टोरी

Ravi Kishan love story: भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री तक अपनी पहचान बना चुके रवि किशन अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला को देते हैं. एक इंटरव्यू और शो के दौरान उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे उनके संघर्ष के दिनों में उनकी पत्नी हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं. 

By: Ranjana Sharma | Published: April 6, 2026 9:27:33 PM IST

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रवि किशन के संघर्ष की कहानी

रवि किशन ने बताया कि जब उनके पास न पैसा था और न ही कोई साधन, तब उनकी पत्नी ही उनका सबसे बड़ा सहारा थीं.

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पत्नी ने हर मुश्किल में दिया साथ

उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला ने हर उतार-चढ़ाव में उनका साथ दिया और कभी उनका हौसला टूटने नहीं दिया.

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11वीं क्लास में शुरू हुई लव स्टोरी

रवि किशन को प्रीति किशन से प्यार तब हुआ जब वह 11वीं कक्षा में थे-यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई.

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कपिल शर्मा शो में खुलासा

कपिल शर्मा के शो में बातचीत के दौरान रवि किशन ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा कीं. रवि किशन ने बताया कि वह अपनी पत्नी के पैर छूते हैं, हालांकि उनकी पत्नी उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं.

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सफलता का पूरा श्रेय पत्नी को

रवि किशन मानते हैं कि आज जो कुछ भी वह हैं, उसमें उनकी पत्नी का सबसे बड़ा योगदान है.

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मजबूत रिश्ता

रवि और प्रीति की शादी को 26 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनके रिश्ते में आज भी वही ताजगी और प्यार बना हुआ है.

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छोटे गांव से बड़ा स्टार बनने तक सफर

जौनपुर के छोटे से गांव बिसुई से निकलकर स्टार बनने तक के सफर में प्रीति सिर्फ गवाह नहीं, बल्कि मजबूत साथी भी रहीं.

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