21 साल की उम्र में बिना शादी के 2 बच्चों की मां बन गई थी एक्ट्रेस, लोगों ने दिए ताने; आखिर क्यों लिया ये फैसला?

पति के सामने एक्ट्रेस ने रखी शर्त

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवीना टंडन ने एक बार बताया था कि साल 2004 में बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी करते समय, उन्होंने एक शर्त रखी थी, कि उन्हें उनकी दोनों बेटियों को उनके परिवार और पालतू जानवरों की तरह ही प्यार करना और अपनाना होगा. अनिल ने रवीना की ईमानदारी की इज्ज़त की और उनके परिवार को अपना लिया, इसीलिए उनके बीच शुरू से ही एक मज़बूत रिश्ता बना.