21 साल की उम्र में बिना शादी के 2 बच्चों की मां बन गई थी एक्ट्रेस, लोगों ने दिए ताने; आखिर क्यों लिया ये फैसला?
Raveena Tandon: सिनेमाई दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री रवीना टंडन 21 साल की उम्र में बिना शादी के मां बन गई थी वो भी दो बच्चों की. इस फैसले ने सबको चौंका दिया था. उस दौर में जब लोग बिना शादी के मां बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तब अभिनेत्री ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.
रवीना टंडन ने दो बच्चे लिए गोद
90 के दशक की पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक रवीना टंडन 1994 में अपनी फिल्म 'मोहरा' के बाद नेशनल सेंसेशन बन गईं. अभिनेत्री ने महज 21 साल की उम्र में दो बेटियों, पूजा और छाया को गोद लिया था, और शादी से बहुत पहले ही वह मां बन गईं. कम उम्र में मां बनना न सिर्फ आगे बढ़ने वाला था बल्कि बहुत बढ़िया भी था.
पति के सामने एक्ट्रेस ने रखी शर्त
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवीना टंडन ने एक बार बताया था कि साल 2004 में बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी करते समय, उन्होंने एक शर्त रखी थी, कि उन्हें उनकी दोनों बेटियों को उनके परिवार और पालतू जानवरों की तरह ही प्यार करना और अपनाना होगा. अनिल ने रवीना की ईमानदारी की इज्ज़त की और उनके परिवार को अपना लिया, इसीलिए उनके बीच शुरू से ही एक मज़बूत रिश्ता बना.
कभी नहीं होने दी मां की कमी
धीरे-धीरे समय बीता वही बच्चियां बड़ी हुई, पढ़ी लिखी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ीं. उनकी शादी के दिन रवीना की आंखों में खुशी के साथ-साथ एक मां की बरसों की तपस्या के आंसू भी थे. रवीना टंडन ने साबित किया कि मां बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं दिल का रिश्ता चाहिए. उन बच्चियों को कभी असली मां की कमी नहीं खलने दी.
रवीना टंडन की लव स्टोरी
रवीना टंडन और अनिल की पहली मुलाकात एक फिल्म पार्टी में हुई थी, और उनकी अच्छी बन गई. उनकी दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई, जो सगाई में बदल गई, बाद में फरवरी 2004 में उनकी खूबसूरत शादी हुई. रवीना और अनिल दोनों बहुत अलग दुनिया से थे, और किसी तरह एक-दूसरे के लिए उनका आपसी सम्मान और समझ उनकी शादी की नींव बन गई.
रवीना टंडन का वर्कफ्रंट
रवीना टंडन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1991 में 'पत्थर के फूल' से की थी. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था. एक्ट्रेस को हाल ही में वेलकम टू द जंगल में देखा गया था. जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ नजर आई थीं. उनकी एक्टिंग की काफी सराहना हुई थी.