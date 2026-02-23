Rashmika Mandanna Wedding: रश्मिका-विजय ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, शादी को दिया ऐसा टाइटल; जानकर झूम उठेगा सोशल मीडिया

कपल ने शादी डेडिकेट करते हुए इमोशनल नोट शेयर किया

विजय और रश्मिका ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने अपनी शादी का नाम फैन के बनाए शब्द पर क्यों रखा. अपने नोट में उन्होंने लिखा: "हमारे प्यारे प्यारों, इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाते, इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ चुनते - तुम पहले से ही वहाँ थे. इतने प्यार से, तुमने हमें एक नाम दिया. तुमने हमें 'VIROSH' कहा. इसलिए आज - पूरे दिल से, हम तुम्हारे सम्मान में अपने इस साथ आने का नाम रखते हैं.