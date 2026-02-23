  • Home>
  • Rashmika Mandanna Wedding: रश्मिका-विजय ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, शादी को दिया ऐसा टाइटल; जानकर झूम उठेगा सोशल मीडिया

Rashmika Mandanna Wedding: रश्मिका-विजय ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, शादी को दिया ऐसा टाइटल; जानकर झूम उठेगा सोशल मीडिया

The Wedding of VIROSH: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की आने वाली 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में होने वाली शादी को ऑफिशियली ‘द वेडिंग ऑफ VIROSH’ के नाम से जाना जाएगा. यह फैन का बनाया हुआ शब्द है, जो उनके नामों का मिक्स है, जिसे कपल ने अपने फॉलोअर्स के उनके सफर में अटूट सपोर्ट और प्यार का सम्मान करने के लिए अपनाया है.


By: Heena Khan | Published: February 23, 2026 8:05:59 AM IST

Rashmika MandannaVijay Deverakondas Wedding - Photo Gallery
1/7

कपल ने भी दिया टाइटल को अप्रूवल

एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का अब एक ऑफिशियल टाइटल है—द वेडिंग ऑफ VIROSH. कपल ने अनाउंस किया कि यह नाम, जो पूरी तरह से उनके फैंस से आया है, उनकी शादी के सेलिब्रेशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

2/7

कब हो रहे शादी के फंक्शन शुरू?

एक दिल को छू लेने वाले नोट में उन्होंने कहा कि फैन का बनाया यह शब्द उनके सफर का हिस्सा तब से है जब उन्होंने इसे पर्सनली स्वीकार नहीं किया था. उनकी आने वाली सेरेमनी 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में तय है.

Rashmika Mandanna Wedding: रश्मिका-विजय ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, शादी को दिया ऐसा टाइटल; जानकर झूम उठेगा सोशल मीडिया - Photo Gallery
3/7

शादी से कई साल पहले फैंस ने ‘VIROSH’ कैसे बनाया?

एक्टर्स के शादी के बारे में खुलकर बात करने से बहुत पहले ही फॉलोअर्स ने “VIROSH” टाइटल को ट्रेंडिंग में डाल दिया था. जो एक कैजुअल हैशटैग के तौर पर शुरू हुआ था, वो जल्द ही इस जोड़ी के लिए एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आइडेंटिफ़ायर बन गया.

4/7

शादी के कार्ड ने मचाई धूम

इससे पहले जब रश्मिका और विजय का कथित वेडिंग रिसेप्शन इनवाइट ऑनलाइन आया, तो सोशल मीडिया पर उत्साह फैल गया. एक फैन ने लिखा, "आखिरकार यह हो रहा है. यह खूबसूरत वेडिंग कार्ड देखकर हमारा दिल भर आया है. फैन थ्योरी से लेकर हमेशा के लिए बॉन्ड तक, #ViRosh का सफर एकदम जादू जैसा है.

Rashmika MandannaVijay Deverakondas Wedding - Photo Gallery
5/7

कपल ने शादी डेडिकेट करते हुए इमोशनल नोट शेयर किया

विजय और रश्मिका ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने अपनी शादी का नाम फैन के बनाए शब्द पर क्यों रखा. अपने नोट में उन्होंने लिखा: "हमारे प्यारे प्यारों, इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाते, इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ चुनते - तुम पहले से ही वहाँ थे. इतने प्यार से, तुमने हमें एक नाम दिया. तुमने हमें 'VIROSH' कहा. इसलिए आज - पूरे दिल से, हम तुम्हारे सम्मान में अपने इस साथ आने का नाम रखते हैं.

Rashmika Mandanna Wedding: रश्मिका-विजय ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, शादी को दिया ऐसा टाइटल; जानकर झूम उठेगा सोशल मीडिया - Photo Gallery
6/7

फैंस का रखा मान

उन्होंने आगे कहा कि हम इसे नाम देना चाहेंगे - 'VIROSH की शादी'. इतने प्यार से हमें संभालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया. तुम हमारा हिस्सा हो - हमेशा. सबसे बड़ा हग और पूरा प्यार!"

7/7

फाइनल हुई शादी की तारीख

इसके आगे उन्होंने कहा कि शादी की तारीख अब फाइनल हो गई है और कपल के फैंस को ट्रिब्यूट की ऑफिशियल घोषणा हो गई है, अब ध्यान उदयपुर में होने वाली ग्रैंड सेरेमनी पर चला गया है.

Rashmika Mandanna Wedding: रश्मिका-विजय ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, शादी को दिया ऐसा टाइटल; जानकर झूम उठेगा सोशल मीडिया - Photo Gallery

