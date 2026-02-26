Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda : फैंस का इंतजार खत्म! शादी का शुभ मुहूर्त आया सामने, इस समय सात फेरे लेंगे विजय-रश्मिका

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding : रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सात साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने पब्लिकली इस रिश्ते को कन्फर्म किया है. रविवार शाम को, उन्होंने एक पोस्ट में फैंस और फॉलोअर्स को उनके लगातार सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया, और कहा कि वे फैंस द्वारा दिए गए टैग का सम्मान करने के लिए अपने रिश्ते का नाम “द वेडिंग ऑफ विरोश” रखना चाहेंगे. अपनी शादी कन्फर्म करने के कुछ घंटों बाद, रश्मिका और विजय सोमवार को राजस्थान के उदयपुर पहुंचे, जहां आज दोनों के शादी के बंधन में बंधने की उम्मीद है. दोनों एक्टर्स ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शादी से पहले की रस्मों की कुछ झलकियां शेयर की हैं.जहां हर कोई अपने पसंदीदा कपल की दूल्हा-दुल्हन के रूप में पहली झलक देखने का इंतज़ार कर रहा है, वहीं अब उनकी ट्रेडिशनल शादी की डिटेल्स सामने आ गई हैं.