Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda : फैंस का इंतजार खत्म! शादी का शुभ मुहूर्त आया सामने, इस समय सात फेरे लेंगे विजय-रश्मिका
Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding : रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सात साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने पब्लिकली इस रिश्ते को कन्फर्म किया है. रविवार शाम को, उन्होंने एक पोस्ट में फैंस और फॉलोअर्स को उनके लगातार सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया, और कहा कि वे फैंस द्वारा दिए गए टैग का सम्मान करने के लिए अपने रिश्ते का नाम “द वेडिंग ऑफ विरोश” रखना चाहेंगे. अपनी शादी कन्फर्म करने के कुछ घंटों बाद, रश्मिका और विजय सोमवार को राजस्थान के उदयपुर पहुंचे, जहां आज दोनों के शादी के बंधन में बंधने की उम्मीद है. दोनों एक्टर्स ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शादी से पहले की रस्मों की कुछ झलकियां शेयर की हैं.जहां हर कोई अपने पसंदीदा कपल की दूल्हा-दुल्हन के रूप में पहली झलक देखने का इंतज़ार कर रहा है, वहीं अब उनकी ट्रेडिशनल शादी की डिटेल्स सामने आ गई हैं.
दो अलग ट्रेडिशन में होगी शादी
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दो अलग-अलग सेरेमनी में शादी करने वाले हैं. अपने तेलुगु और कोडवा ट्रेडिशन का सम्मान करते हुए उन्होंने यह फैसला किया है.
वेडिंग डेस्टिनेशन
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं. जहां से दोनों एक्टर्स ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शादी से पहले की रस्मों की कुछ झलकियां शेयर की हैं.
शादी का शुभ मुहूर्त
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विजय और रश्मिका की शादी का शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजे तय किया गया है. इसका मतलब है कि इसी पवित्र पल पर कपल ऑफिशियली शादी के बंधन में बंधेगा.
दो बार होगी शादी
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी पहली शादी ट्रेडिशनल तेलुगु हिंदू रीति-रिवाजों के हिसाब से होगी, जो विजय देवरकोंडा की विरासत को दिखाती है. यह वह सेरेमनी है जो सुबह 8 बजे होगी.इसके बाद शाम को कोडवा सेरेमनी होगी, जिसमें रश्मिका मंदाना की जड़ों का जश्न मनाया जाएगा.
प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन
विजय और रश्मिका उदयपुर में शादी कर रहे हैं, जहां वे पिछले तीन दिनों से हैं.कपल ने अपने मेहमानों के लिए एक खास जापानी डिनर के साथ अपनी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की शुरुआत की.इसके बाद वॉलीबॉल और क्रिकेट मैच हुआ.अगले दिन, कपल ने एक मेगा संगीत नाइट होस्ट की.
संगीत में रश्मिका का जलवा
जानकारी के मुताबिक, संगीत में रश्मिका ने सेरेमनी के दौरान स्टेज पर आग लगा दी जब उन्होंने अपने प्यार के लिए अपने हिट ट्रैक 'अंगारों का अंबरसर' पर डांस किया.संगीत के बाद, एक्टर्स ने हल्दी सेरेमनी भी होस्ट की.
साल 2018 में की थी पहली फिल्म
विजय और रश्मिका का सफर 2018 में 'गीता गोविंदम' के सेट पर शुरू हुआ, जो एक रोमांटिक ड्रामा थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और दर्शकों को उनकी आसान केमिस्ट्री से मिलवाया. फिल्म की सफलता ने उन्हें तेलुगु सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑनस्क्रीन जोड़ियों में से एक बना दिया.अगले साल 'डियर कॉमरेड' के लिए फिर से साथ आए, जिससे एक ज बरदस्त जोड़ी के तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी और पक्की हो गई.
कई बार एक साथ आए नजर
इतने सालों में, दोनों को अक्सर डिनर आउटिंग, छुट्टियों और इंडस्ट्री की पार्टियों में साथ देखा जाता था - फिर भी वे अपने रिश्ते के बारे में चुप रहे. इंटरव्यू में, दोनों ने एक-दूसरे को करीबी दोस्त बताया, न तो रोमांस की बात कन्फर्म की और न ही मना किया.