रश्मिका और विजय की शादी की गेस्ट लिस्ट हुई लीक, शामिल होंगे साउथ के बड़े सितारे; रिसेप्शन डेट भी आई सामने

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda’s Wedding: साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है. एक कथित वेडिंग कार्ड वायरल होने के बाद फैंस में उत्सुकता और बढ़ गई है. हालांकि दोनों ने अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन शादी की तारीख, वेन्यू और गेस्ट लिस्ट को लेकर कई दावे सामने आ रहे हैं.