2026 में शादी के बंधन में बंधेंगे ये बॉलीवुड सितारे, फैंस कर रहे हैं कपल्स की शादी का इंतजार; देखें तस्वीरें

Bollywood Stars Wedding 2026: इस साल यानी 2026 में कई बॉलीवुड स्टार्स शादी करने वाले है. फैंस इन स्टार्स की शादियों का काफी समय से इंतजार कर रहे है. इस लिस्ट में ऋतिक रोशन और सबा आजाद समेत कई बड़े स्टार्स के नाम शामिल है. तो चलिए बिना किसी देरी के इस लिस्ट पर एक नजर डालते है.