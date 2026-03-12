Rashmika Mandanna audio controversy: रश्मिका मंदाना का 8 साल पुराना ऑडियो वायरल, एक्ट्रेस ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी
Rashmika Mandanna audio controversy: रश्मिका मंदाना का एक कथित 8 साल पुराना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा तेज हो गई है. यह ऑडियो उनके पूर्व मंगेतर रक्षित शेट्टी से जुड़ा बताया जा रहा है. रश्मिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बयान जारी कर कहा कि उनकी पुरानी बातचीत को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.
रश्मिका मंदाना का 8 साल पुराना ऑडियो फिर चर्चा में
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इसी बीच उनसे जुड़ा 8 साल पुराना एक कथित प्राइवेट ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
शादी के बाद बढ़ी चर्चा
रश्मिका ने हाल ही में अभिनेता विजय देवरकोंडा से शादी की है. शादी के बाद वायरल हुए इस पुराने ऑडियो ने एक बार फिर उनकी पर्सनल लाइफ को सुर्खियों में ला दिया है.
पूर्व मंगेतर से जुड़ा मामला
वायरल ऑडियो का संबंध रश्मिका के पूर्व मंगेतर रक्षित शेट्टी से बताया जा रहा है. इसी वजह से पुराना रिश्ता फिर चर्चा का विषय बन गया है.
2017 में हुई थी सगाई
रश्मिका और रक्षित शेट्टी ने साल 2017 में सगाई की थी. उस समय दोनों की जोड़ी को फिल्म इंडस्ट्री में काफी पसंद किया जा रहा था.
एक साल में टूट गया रिश्ता
हालांकि यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और 2018 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया था.
इंस्टाग्राम स्टोरी पर तोड़ी चुप्पी
ऑडियो वायरल होने के बाद रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी और इस मामले पर लंबा बयान जारी किया.
गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप
रश्मिका ने कहा कि 8 साल से उनके खिलाफ गलत जानकारी, हैरेसमेंट और झूठे नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं और अब पुरानी बातचीत को भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.
परिवार को भी हो रही परेशानी
एक्ट्रेस ने कहा कि इस तरह का कंटेंट शेयर करने से उनके परिवार और करीबी लोगों को भी बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
24 घंटे में हटाने की चेतावनी
रश्मिका मंदाना ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूजर्स से कंटेंट हटाने की अपील की है और कहा है कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.