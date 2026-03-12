Rashmika Mandanna audio controversy: रश्मिका मंदाना का 8 साल पुराना ऑडियो वायरल, एक्ट्रेस ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

Rashmika Mandanna audio controversy: रश्मिका मंदाना का एक कथित 8 साल पुराना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा तेज हो गई है. यह ऑडियो उनके पूर्व मंगेतर रक्षित शेट्टी से जुड़ा बताया जा रहा है. रश्मिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बयान जारी कर कहा कि उनकी पुरानी बातचीत को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.