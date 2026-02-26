Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब

Rashmika Mandanna Wedding Look: पैन-इंडियन स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की घंटियां जल्द ही बज सकती हैं, क्योंकि हर दिन इसके कयास और मज़बूत होते जा रहे हैं. इससे पहले, एक लीक हुआ शादी का इनवाइट, और फिर इस कपल के साथ आने की अफवाह ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, और फैंस ने इशारा दिया था कि उनकी शादी पास है. इस कथित शादी के उत्साह को और बढ़ाते हुए, हाल ही में देवरकोंडा के हैदराबाद वाले घर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसमें वो सुनहरी रोशनी और फूलों की सजावट से जगमगा रहा था. इससे यह अंदाज़ा और बढ़ गया कि दोनों की शादी की तैयारियां चल रही हैं. एक पैपराज़ो द्वारा शेयर की गई इस क्लिप में, घर को सजाया गया है, जिसे कई लोग मंदाना के लिए नई दुल्हन के स्वागत के तौर पर देख रहे हैं. अगर रिपोर्ट्स की मानें, तो यह कपल 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी करने वाला है, जिसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा.