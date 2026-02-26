  • Home>
  • Gallery»
  • Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब

Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब

Rashmika Mandanna Wedding Look: पैन-इंडियन स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की घंटियां जल्द ही बज सकती हैं, क्योंकि हर दिन इसके कयास और मज़बूत होते जा रहे हैं. इससे पहले, एक लीक हुआ शादी का इनवाइट, और फिर इस कपल के साथ आने की अफवाह ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, और फैंस ने इशारा दिया था कि उनकी शादी पास है. इस कथित शादी के उत्साह को और बढ़ाते हुए, हाल ही में देवरकोंडा के हैदराबाद वाले घर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसमें वो सुनहरी रोशनी और फूलों की सजावट से जगमगा रहा था. इससे यह अंदाज़ा और बढ़ गया कि दोनों की शादी की तैयारियां चल रही हैं. एक पैपराज़ो द्वारा शेयर की गई इस क्लिप में, घर को सजाया गया है, जिसे कई लोग मंदाना के लिए नई दुल्हन के स्वागत के तौर पर देख रहे हैं. अगर रिपोर्ट्स की मानें, तो यह कपल 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी करने वाला है, जिसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा.


By: Heena Khan | Published: February 26, 2026 11:11:31 AM IST

Follow us on
Google News
Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
1/7

रश्मिका मंदाना शादी के दिन क्या पहनेंगी?

जैसे-जैसे अंदाज़े तेज़ हो रहे हैं, फ़ैन और ट्रेंड देखने वाले लोग पहले से ही रश्मिका मंदाना के ब्राइडल आउटफ़िट के बारे में सोच रहे हैं. क्या एनिमल स्टार क्लासिक रेड ब्राइडल लुक के टाइमलेस अट्रैक्शन को अपनाएंगी, या सॉफ़्ट, रोमांटिक पेस्टल पहनेंगी?

You Might Be Interested In
Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
2/7

ब्राइडल मोमेंट बनाएंगी रश्मिका

उनके पिछले फैशन चॉइस को देखते हुए, कोई भी तरीका एक यादगार ब्राइडल मोमेंट बन जाएगा क्योंकि मंदाना एथनिक ग्रेस के साथ-साथ एक डायनैमिक मॉडर्न लुक के लिए भी जानी जाती हैं.

Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
3/7

तोरानी में नई-नवेली दुल्हन जैसी लग रही थीं

अपनी ब्लॉकबस्टर पीरियड फिल्म, छावा के ट्रेलर लॉन्च पर, रश्मिका मंदाना डिज़ाइनर करण तोरानी के लेबल तोरानी के गहरे इंडियन लाल रंग के आउटफिट में नई-नवेली दुल्हन जैसी लग रही थीं. हाई-नेक कुर्ता, जिस पर बारीक ज़रदोज़ी का काम, पैज़ली मोटिफ़ और गोल्ड डिटेलिंग थी, उसे क्रश्ड सिल्क स्कर्ट और बारीक दुपट्टे के साथ पेयर किया गया था.

You Might Be Interested In
Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
4/7

अंजना बोहरा में बोल्ड और खूबसूरत

मंदाना ने अपनी फिल्म थम्मा के प्रमोशन के दौरान एक बार फिर दिल जीत लिया. वो द हाउस ऑफ अंजना बोहरा के वंजारा शरारा सेट में रेड कार्पेट पर छा गईं. जहां आइवरी शरारा एलिगेंट लग रहा था, वहीं हाथ से कढ़ाई वाला कुर्ता और हरे रंग का बांधनी बनारसी दुपट्टा रंग और जोश का तड़का लगा रहा था, जिससे लुक सबसे अलग लग रहा था.

Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
5/7

रितु कुमार की अनारकली में शाही अंदाज़

एक शानदार लुक में, मंदाना डिज़ाइनर रितु कुमार के थ्रेड्स ऑफ़ टाइम: रीइमेजिन्ड कलेक्शन की एक लंबी, बेज, फ्लोई अनारकली में शांत शान दिखा रही थीं. बारीक कढ़ाई और विरासत से प्रेरित डिज़ाइन से सजी इस ड्रेस को चमकीले लाल दुपट्टे के साथ पेयर किया गया था जो एक शानदार कंट्रास्ट दे रहा था.

Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
6/7

इकबाल हुसैन में जवां ग्लो

मंदाना ने डिज़ाइनर इकबाल हुसैन का बनाया हुआ ऑरेंज रंग का कढ़ाई वाला कुर्ता सेट भी पहना था, जिसके साथ भारी गहने थे, जो उनके जवां ग्लो को और बढ़ा रहे थे. इसमें डैम ज़री का कपड़ा था जिस पर ज़रदोज़ी, नक्शी और दबका की बारीक कढ़ाई की गई थी.

You Might Be Interested In
Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
7/7

फाल्गुनी शेन पीकॉक में म्यूटेड एलिगेंस

अपनी वर्सेटिलिटी साबित करते हुए, मंदाना ने इंडिया कॉउचर वीक 2024 में फाल्गुनी और शेन पीकॉक के रंग महल कलेक्शन का आइवरी लहंगा पहना, जिसमें उन्होंने सादगी भरा ग्लैमर दिखाया. इन महलों की शान से प्रेरणा लेते हुए, इस आउटफिट को सीक्विन और बारीक सजावट से सजाया गया था.

Tags:
Rashmika Mandannavijay deverakondawedding outfit ideas
Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery
Rashmika Mandanna Wedding Outfit: शादी सीजन में क्या पहनें? रश्मिका मंदाना की स्टाइल प्लेबुक दे रही है परफेक्ट जवाब - Photo Gallery