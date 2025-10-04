खुद Rashmika Mandanna ने लीक कराया था अपना डीपफेक? ‘फॉलोअर्स’ बढ़ाने के लिए रचा था ड्रामा! - Photo Gallery
खुद Rashmika Mandanna ने लीक कराया था अपना डीपफेक? ‘फॉलोअर्स’ बढ़ाने के लिए रचा था ड्रामा!

Rashmika Mandanna Deepfake: साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda Engagement) इस समय विजय देवरकोंडा के साथ सगाई को लेकर सुर्खियों में है. खबरों के मुताबिक, दोनों ने परिवार की मौजूदगी में सगाई कर ली है. साथ ही कपल अगले साल शादी की भी तैयारी कर रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: October 4, 2025 10:28:04 AM IST

रश्मिका का डीपफेक हुआ था वायरल

इस बीच हम आपकों रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के डीपफेक वीडियो वायरल (Deepfake Video) की सच्चाई बताने जा रहे हैं. दरअसल पिछले साल रश्मिका का डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो वायरल करने वाले आरोपी ने पकड़े जाने के बाद हैरान कर देने वाला खुलासा किया था.

इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा था आरोपी

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की आईएफएसओ ने आरोपी के गिरफ्तार कर लिया था. उसने चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था. उसका नाम ईमानी नवीन थी.

पुलिस ने दायर किया था मुकदमा

ईमानी नवीन ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह फैन पेज पर फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए इस तरह की वीडियो बनाता था. पुलिस ने उस पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया.

रश्मिका का फैन था आरोपी

नवीन ने पूछाताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि वह साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का बहुत बड़ा फैन है. उसने उनका फैन पेज भी बनाया हुआ है. वह अन्य दो अभिनाओं के फैन पेज पर भी काम करता था.

आरोपी ने बताई सच्चाई

आरोपी ने आगे बताया कि- दो अन्य फिल्मी सितारों के फैन पेज के फॉलोअर्स लाखों में थे, लेकिन रश्मिका के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे. इसी कारण उसने डीपफेक वीडियो अपलोड किया.

फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए बनाया डीपफेक

आरोपी ईमानी नवीन ने इन्फ्लुएंसर जारा पटेल की एक वीडियो को रश्मिका के चेहरे में बदल दिया था. जिसके बाद उनकी फैन पेज की फॉलोइंग बढ़ गई थी.

एआई की मदद से बदला चेहरा

बता दें कि आरोपी ने चेहरा बदलने के लिए यूट्यूब की मदद से एआई तकनीक का इस्तेमाल किया था.

आरोपी को हुआ गलती का एहसास

पुलिस ने बाद में जानकारी देते हुए बताया था कि- उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था. बाद में उसने वीडियो भी डिलीट कर दिया था. साथ ही अकाउंट का नाम भी बदल लिया था.

