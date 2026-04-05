Rashmika Mandanna Birthday: स्ट्रगल से सुपरस्टार तक, जानिए ‘नेशनल क्रश’ की पूरी कहानी

Rashmika Mandanna Birthday: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदानाआज 5 अप्रैल को अपना जन्मदिन मना रही हैं. एक साधारण परिवार से निकलकर ‘नेशनल क्रश’ बनने तक का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और टैलेंट की मिसाल है.