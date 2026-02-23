Rashmika Mandanna Look: हर लुक में रश्मिका मंदाना लगती हैं हुस्न परी, ट्रेडिशनल से वेस्टर्न तक में देखें तस्वीरें

Rashmika Mandanna Look: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकीं रश्मिका मंदाना आज इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार हैं. उनकी खूबसूरती, क्यूट मुस्कान और शानदार फैशन सेंस उन्हें युवाओं के बीच खास बनाता है. रश्मिका का ट्रेडिशनल लुक फैंस को बेहद पसंद आता है. साड़ी, लहंगा या अनारकली सूट में वह बेहद ग्रेसफुल नजर आती हैं. सिंपल मेकअप और हल्के गहनों के साथ उनका देसी अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है.