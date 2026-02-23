Rashmika Mandanna Look: हर लुक में रश्मिका मंदाना लगती हैं हुस्न परी, ट्रेडिशनल से वेस्टर्न तक में देखें तस्वीरें
Rashmika Mandanna Look: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकीं रश्मिका मंदाना आज इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार हैं. उनकी खूबसूरती, क्यूट मुस्कान और शानदार फैशन सेंस उन्हें युवाओं के बीच खास बनाता है. रश्मिका का ट्रेडिशनल लुक फैंस को बेहद पसंद आता है. साड़ी, लहंगा या अनारकली सूट में वह बेहद ग्रेसफुल नजर आती हैं. सिंपल मेकअप और हल्के गहनों के साथ उनका देसी अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है.
हर लुक में रश्मिका मंदाना लगती हैं हुस्न परी
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी मुस्कान और स्टाइल से दिल जीतने वाली Rashmika Mandanna हर अंदाज में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. उनका हर लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है.
ट्रेडिशनल लुक में बिखेरती हैं जलवा
साड़ी हो या लहंगा, रश्मिका का ट्रेडिशनल अवतार फैंस को खूब पसंद आता है. सिंपल मेकअप और प्यारी मुस्कान उनके लुक को और खास बना देती है.
वेस्टर्न आउटफिट में दिखता है कॉन्फिडेंस
गाउन, ड्रेस या स्टाइलिश सूट-रश्मिका हर वेस्टर्न आउटफिट को पूरे आत्मविश्वास के साथ कैरी करती हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज रेड कार्पेट पर अलग ही चमक बिखेरता है.
नो-मेकअप लुक भी है सुपरहिट
रश्मिका का नैचुरल ब्यूटी लुक भी उतना ही पसंद किया जाता है. बिना भारी मेकअप के भी उनकी सादगी लोगों का दिल जीत लेती है.
फिल्मी किरदारों में अलग-अलग रंग
चाहे पुष्पा हो या अनीमल का किरदार, रश्मिका हर रोल में अपने अंदाज से छा जाती हैं.
मुस्कान है सबसे बड़ी पहचान
रश्मिका की क्यूट स्माइल उनकी पर्सनैलिटी की सबसे खास बात है. यही मुस्कान उन्हें ‘नेशनल क्रश’ का टैग दिला चुकी है.
कैजुअल लुक में भी स्टाइल आइकन
जींस-टॉप या सिंपल कुर्ती में भी रश्मिका बेहद स्टाइलिश लगती हैं. उनका कैजुअल फैशन युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है.
सोशल मीडिया पर छाया हर अंदाज
रश्मिका मंदाना का हर नया फोटोशूट और पब्लिक अपीयरेंस वायरल हो जाता है. उनकी खूबसूरती और सादगी ही उन्हें फैंस का फेवरेट बनाती है.