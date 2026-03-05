Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने

Rashmika Vijay Wedding:रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के चर्चे अब भी जारी हैं. वहीँ कपल ने शादी के बाद एक रिसेप्शन पार्टी का भी इंतजाम किया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के हैदराबाद रिसेप्शन में इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सितारे पहुंचे थे, और शाम की खास तस्वीरों में गर्मजोशी से मिलना, प्यार भरा व्यवहार और दिल से मिली शुभकामनाएं शामिल थीं. जानकारी के मुताबिक शहर के एक पॉश होटल में हुआ यह रिसेप्शन नए शादीशुदा जोड़े की हाल ही में हुई शादी के बाद हुआ और इसमें बड़े एक्टर, फिल्ममेकर और पॉलिटिकल हस्तियां शामिल हुईं. शाम शान और इमोशन का एक अनोखा मेल थी, क्योंकि नए शादीशुदा जोड़े को बधाई देने के लिए उनके साथ काम करने वाले और करीबी दोस्त इकट्ठा हुए थे.