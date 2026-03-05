  • Home>
  • Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने

Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने

Rashmika Vijay Wedding:रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के चर्चे अब भी जारी हैं. वहीँ कपल ने शादी के बाद एक रिसेप्शन पार्टी का भी इंतजाम किया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के हैदराबाद रिसेप्शन में इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सितारे पहुंचे थे, और शाम की खास तस्वीरों में गर्मजोशी से मिलना, प्यार भरा व्यवहार और दिल से मिली शुभकामनाएं शामिल थीं. जानकारी के मुताबिक शहर के एक पॉश होटल में हुआ यह रिसेप्शन नए शादीशुदा जोड़े की हाल ही में हुई शादी के बाद हुआ और इसमें बड़े एक्टर, फिल्ममेकर और पॉलिटिकल हस्तियां शामिल हुईं. शाम शान और इमोशन का एक अनोखा मेल थी, क्योंकि नए शादीशुदा जोड़े को बधाई देने के लिए उनके साथ काम करने वाले और करीबी दोस्त इकट्ठा हुए थे.


By: Heena Khan | Published: March 5, 2026 7:37:23 AM IST

Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने - Photo Gallery
1/7

नागार्जुन और उनका परिवार

शाम के सबसे चर्चित पलों में से एक वो था जब रश्मिका और विजय ने नागार्जुन अक्किनेनी, नागा चैतन्य और अमला अक्किनेनी के साथ फोटो खिंचवाईं. दोनों पीढ़ियों को एक साथ खड़ी दिखाने वाली यह फोटो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई.

Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने - Photo Gallery
2/7

चैतन्य ने लगाया विजय को गले

नागार्जुन के बेटे चैतन्य ने विजय देवरकोंडा को बड़े गर्मजोशी से गले लगाया और शादी की बधाई दी.

Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने - Photo Gallery
3/7

डीके शिवकुमार भी दिखे

पॉलिटिकल लीडर डीके शिवकुमार भी वहां मौजूद थे और कपल को गुलदस्ता देते हुए उनकी फोटो खींची गई.

Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने - Photo Gallery
4/7

राम चरण और उपासना

इतना ही नहीं इस दौरान राम चरण और उपासना ने रश्मिका और विजय को एक बड़ा गुलदस्ता गिफ्ट किया.

Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने - Photo Gallery
5/7

रवि तेजा

एक्टर रवि तेजा को कपल के साथ कैमरे के लिए मुस्कुराते हुए देखा गया. जाने-माने एक्टर वेंकटेश दग्गुबाती ने विजय और रश्मिका के साथ एक इमोशनल पल शेयर किया, जिससे आस-पास की ऑडियंस ने तालियां बजाईं.

Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने - Photo Gallery
6/7

वेंकटेश ने लगाया गले

रश्मिका और विजय के चेहरों पर मुस्कान है, जब एक्टर वेंकटेश उन्हें प्यार से गले लगाते हैं.

Rashmika Vijay Reception: विजय-रश्मिका के रिसेप्शन में सजी सितारों की महफिल! नागार्जुन से लेकर राम चरण तक की झलकियां आईं सामने - Photo Gallery
7/7

फिल्ममेकर सुकुमार

फिल्ममेकर सुकुमार अपनी पत्नी के साथ रिसेप्शन में शामिल हुए और नए शादीशुदा जोड़े के साथ एक खास फोटो खिंचवाई.

Tags:
Rashmika Mandannarashmika vijay receptionrashmika vijay weddingvijay deverakonda
