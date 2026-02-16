Kal Ka Rashifal 17 February 2026:  जॉब में मिलेगा प्रमोशन, व्यापार में होगी कमाई, किन राशिवालों को मिलेगा अचानक धन;  पढ़ें सभी 12 राशिफल

Horoscope Today | Kumbh Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal Tuesday 17 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (17 फरवरी,2026) को फाल्गुन अमावस्या की तिथि पड़ रही है. अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है. यह सूर्य ग्रहण खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से खास रहने वाला है. सूर्योदय के सुबह 06 बजकर 58 मिनट पर जबकि सूर्यास्त शाम 06 बजकर 13 मिनट पर होगा. इसी तरह चंन्द्रास्त शाम 06 बजकर 10 मिनट पर होगा. शनि ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेंगे. इसके साथ ही केतु ग्रह सिंह और राहु ग्रह कुंभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.