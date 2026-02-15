Kal Ka Rashifal 16 February 2026: इन्वेस्टमेंट जरा सोच-समझकर,नए काम की होगी शुरुआत, किसकी होगी पत्नी से अनबन; पढ़ें सभी 12 राशिफल

Horoscope Today | Kumbh Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal Monday 16 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार (16 फरवरी, 2026) को फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी पड़ रही है. साथ ही अमावस्या तिथि के साथ वरीयान, परिघ और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी सोमवार को ही बन रहा है. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 4 मिनट से शुरू होगी और 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी. ध्यान रखें कि चतुर्दशी सिर्फ शाम 05 बजकर 34 मिनट तक है. सोमवार को अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर लें. सोमवार को राहुकाल सुबह 08 बजकर 23 से 09 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. नक्षत्रों की बात करें तो सोमवार को श्रवण शाम 08 बजकर 47 मिनट तक का योग है. सोमवार को चन्द्रमा मकर में संचार करेंगे. सूर्योदय सुबह 06 बजकर 59 मिनट पर होगा और सूर्यास्त शाम 06 बजकर 12 मिनट पर होगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन सोवार (16 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

