Kal ka Rashifal 14 Feb 2026: वैलेंटाइन डे पर किसे होगा धन लाभ-कौन होगा भरपूर रोमांस का हकदार, पढ़ें मेष से मीन तक दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal | Kumbh Rashifal Today | Horoscope Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (14 फरवरी 2026) को दिन की शुरुआत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि से होगी. द्वादशी तिथि सुबह से दोपहर बाद 4 बजकर 1 मिनट तक रहेगी. इसके बाद दिन के अंत तक त्रयोदशी तिथि रहने वाली है. सिद्धि योग सेशनिवार के दिन की शुरुआत होगी. सिद्धि योग 3 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. सिद्धि योग के बाद व्यातीपात योग का आरंभ होगा, जो अगले दिन यानी रविवार (15 फरवरी, 2026) की सुबह तक रहेगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन शनिवार (14 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.