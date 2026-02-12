Kal Ka Rashifal 13 February: वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को होगा धन लाभ, यहां जानिये 12 फरवरी को क्या कहते हैं 12 राशियों के भाग्य के सितारे?

Horoscope Today | Kumbh Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal Friday 13 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) को दिन की शुरुआत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि से होगी. यह तिथि दोपहर 2 बजकर 26 मिनट तक रहने वाली है.इसके बाद दिन के अंत तक द्वादशी तिथि रहेगी शुक्रवार के दिन की शुरुआत मूल नक्षत्र से होगी, जो दोपहर 4 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दिन के अंत तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहने वाला है. .सूर्योदय सुबह 07 बजकर 01 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 06 बजकर 10 मिनट पर होगा. चंन्द्रोदय सुबह 04 बजकर 53 मिनट पर होगा जबकि चन्द्रास्त दोपहर 02 बजकर 10 मिनट पर होगा. भगवान विष्णु को समर्पित विजया एकादशी भी शुक्रवार को है. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.