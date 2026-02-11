Kal Ka Rashifal 12 February: किस राशि के लोगों के हाथ लगेगा खजाना, लव लाइफ भी रहेगी शानदार; जानिये 12 फरवरी को क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे?

Horoscope Today | Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal thursday 12 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को फाल्गुन माह के फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है. दशमी तिथि की शुरुआत सुबह 11 बजकर 32 मिनट तक है और फिर इसके बाद एकादशी शुरू होगी. शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से 01 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. ध्यान रखें कि राहुकाल दोपहर 2 बजकर 04 मिनट से 3 बजकर 28 मिनट तक रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य नहीं करें. वहीं, सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करेगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.