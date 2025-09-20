फैंस बोले– ‘क्या फिगर है!’ RashaThadani की वेस्टलाइन ने सबको किया दीवाना

राशा थडानी, जिन्होंने हाल ही में बॉलीवुड में कदम रखा है, अब लोगों के दिलों पर राज करने लगी हैं. उनकी डेब्यू फिल्म के साथ-साथ उनके डॉग्स और क्यूट पलों को देखकर फैंस और भी ज्यादा उनके दीवाने हो चुके हैं. ऐसे में चलिए नजर डालते हैं राशा के कुछ कैजुअल लुक्स पर, जिन्हें देखकर शायद आप भी इंस्पायर हो जाएं और स्टाइलिश दिखने के लिए नए आइडियाज ले पाएं.