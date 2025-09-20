फैंस बोले– ‘क्या फिगर है!’ RashaThadani की वेस्टलाइन ने सबको किया दीवाना - Photo Gallery
राशा थडानी, जिन्होंने हाल ही में बॉलीवुड में कदम रखा है, अब लोगों के दिलों पर राज करने लगी हैं. उनकी डेब्यू फिल्म के साथ-साथ उनके डॉग्स और क्यूट पलों को देखकर फैंस और भी ज्यादा उनके दीवाने हो चुके हैं. ऐसे में चलिए नजर डालते हैं राशा के कुछ कैजुअल लुक्स पर, जिन्हें देखकर शायद आप भी इंस्पायर हो जाएं और स्टाइलिश दिखने के लिए नए आइडियाज ले पाएं.

By: Komal Singh Last Updated: September 20, 2025 06:35:27 IST
इस लुक में राशा ने क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट्स पहने हैं और ऊपर से स्टाइलिश लॉन्ग कोट कैरी किया है. इस आउटफिट में उनकी लंबी और खूबसूरत टांगे और भी आकर्षक लग रही हैं. फैंस की नजरें इस लुक से हट ही नहीं रही हैं.

इस लुक में राशा ने डेनिम जींस के साथ क्रॉप टॉप पहना है. मिनिमल मेकअप और कॉन्फिडेंट पोज उनके लुक को और भी ज्यादा गॉर्जियस बना रहे हैं.

राशा इस लुक में ब्लैक शर्ट ड्रेस के साथ लेदर जैकेट पहनकर नजर आ रही हैं. सनग्लासेस और प्यारा सा बैग उनके स्टाइल को पूरा कर रहे हैं. मिनिमल मेकअप ने इस लुक को और भी क्लासी बना दिया है.

अपने डेब्यू मूवी के पोस्टर के सामने राशा ने प्यारे को-ऑर्ड सेट में फोटोशूट करवाया. उनकी क्यूट स्माइल और नैचुरल चार्म ने इस लुक को बेहद खास बना दिया.

टेबल पर बैठकर ऑल ब्लैक आउटफिट में राशा ने कैमरे के सामने बेहद कॉन्फिडेंट और सेक्सी पोज दिए. इस लुक में उनका स्लिम-ट्रिम फिगर साफ झलक रहा है.

इस लुक में राशा ब्लैक ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस में दिखाई दीं. खुले बाल और सटल मेकअप ने उनके लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया.

पिंक ऑफ-शोल्डर क्रॉप टॉप और क्रीमी पैंट्स के कॉम्बिनेशन में राशा बेहद प्यारी लग रही हैं. पॉकेट में हाथ डालकर दिए उनके पोज़ इस लुक को स्टाइलिश और रिलेटेबल बनाते हैं.

ब्लैक को-ऑर्ड सेट में राशा ने अपने बालों को हल्के से थामकर बेहद सेक्सी पोज दिए. यह लुक उन्हें बॉस-लेडी वाइब्स देता है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

