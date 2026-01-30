एक्टिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी माहिर निकले ये बॉलीवुड स्टार्स-रविना टंडन की बेटी की आवाज सुन लट्टू हुए फैंस!

बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ अपनी सुरीली आवाज से भी लोगों को चौंकाया है. हाल ही में राशा थडानी ने अपने पहले गाने से सबका ध्यान खींचा. आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना और प्रियंका चोपड़ा जैसे कलाकारों ने भी गायकी में अपनी अलग पहचान बनाई है.