एक्टिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी माहिर निकले ये बॉलीवुड स्टार्स-रविना टंडन की बेटी की आवाज सुन लट्टू हुए फैंस!
बॉलीवुड सितारे जिन्होंने अपनी गायकी से जीता दिल
बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ सिंगिंग में भी लोगों को चौंकाया है. हाल ही में राशा थडानी ने अपनी आवाज से सभी का ध्यान खींचा. आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिन्होंने गाने में भी कमाल किया.
राशा थडानी
राशा थडानी ने गाना 'छाप तिलक' गाकर सबको हैरान कर दिया. उनकी आवाज बहुत नरम और भावनाओं से भरी हुई है. इस गाने के लिए खुद प्रभास ने उनकी तारीफ की. राशा ने इसे अपने करियर की पहली खास शुरुआत बताया.
आलिया भट्ट
आलिया भट्ट की आवाज मीठी और सॉफ्ट है. समझावां (अनप्लग्ड) और सूहा साहा जैसे गानों में उनकी गायकी को काफी पसंद किया गया.
आयुष्मान खुराना
आयुष्मान खुराना एक्टिंग के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर भी हैं. पानी दा रंग और नज्म-नज्म से गानों से उन्होंने लोगों का दिल जीता.
फरहान अख्तर
फरहान अख्तर ने फिल्म ‘रॉक ऑन!!’ से सिंगिंग की शुरुआत की. उनकी आवाज दमदार है और वह स्टेज पर बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं.
श्रद्धा कपूर
श्रद्धा कपूर की आवाज मीठी और भावुक है. गलियां (अनप्लग्ड) और बेजुबान फिर से में उनकी सिंगिंग को काफी सराहा गया.
प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी गाने गाए. 'In My City' और 'Exotic' जैसे गानों से उन्होंने इंटरनेशनल म्यूजिक में अपनी पहचान बनाई.