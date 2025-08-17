Rasha Thadani अपने हॉट लुक के साथ-साथ ट्रेडिशनल लुक से भी बनाती हैं सभी को अपना दीवाना

राशा थडानी अब बॉलीवुड की जानी -मानी एक्ट्रेस में आती हैं , उन्होंने काफी कम समय में अपने टैलेंट के दम पर लोगो के दिलों में अपनी जगह बना ली हैं।आजकल राशा अपने फैशन स्टाइल की वजह से काफी चर्चा में बनी रहती हैं फिर वो चाहे वेस्टर्न ऑउटफिट हो या ट्रेडिशनल ऑउटफिट और अभी राशा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो खूब वाह – वाही बटोर रहा हैं। इसमें राशा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।