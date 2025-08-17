Rasha Thadani अपने हॉट लुक के साथ-साथ ट्रेडिशनल लुक से भी बनाती हैं सभी को अपना दीवाना
राशा थडानी अब बॉलीवुड की जानी -मानी एक्ट्रेस में आती हैं , उन्होंने काफी कम समय में अपने टैलेंट के दम पर लोगो के दिलों में अपनी जगह बना ली हैं।आजकल राशा अपने फैशन स्टाइल की वजह से काफी चर्चा में बनी रहती हैं फिर वो चाहे वेस्टर्न ऑउटफिट हो या ट्रेडिशनल ऑउटफिट और अभी राशा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो खूब वाह – वाही बटोर रहा हैं। इसमें राशा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।
गुलाबी ड्रेस में निखर रही हैं राशा
राशा थडानी इस तस्वीर में गुलाबी ड्रेस में बेहद अट्रैक्टिव और खूबसूरत नजर आ रही हैं। बेड पर आराम से लेटी हुई उनकी नजरें किसी सोच में पूरी तरह से डूबी हुई हैं और उनकी स्माइल सभी को अपना दीवाना बना रही हैं।
राशा का एलिगेंट लुक बना रहा हैं उन्हें अट्रैक्टिव
इस तस्वीर में राशा ने बेहद खूबसूरत येलो रंग का सूट पहन रखा हैं और वो खिड़की के पास बैठी, सनलाइट में पोज देती हुई नजर आ रही हैं। उनके चहरे का कॉन्फिडेंस उन्हें बेहद एलिगेंट और खास बना रहा हैं।
ब्लू ड्रेस में राशा का रॉयल स्टाइल
इस तस्वीर में राशा ने ब्लू रंग का बेहद सुन्दर ऑउटफिट पहन रखा हैं और उनकी कातिलाना नजर सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट रही हैं। रह के खुले बाल उनके लुक में चार चाँद कलगा रहे हैं।
इस ऑउटफिट में राशा दिख रही है बेहद ग्रेसफुल
इस तस्वीर में राशा ने सफेद रंग का सूट पहन रखा हैं और वो कुर्सी पर बैठी बेहद खूबसूरत और दिलकश नजर आ रही हैं। उनके कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन और नैचुरल ग्रेस इस लुक को सिम्पलसिटी और एलीगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं।
राशा ने लाल सूट में दिखाई अपनी खूबसूरती
राशा ने इस फोटो में रेड कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन राखी है और इस ड्रेस को पहनकर वो चारों तरफ अपनी खूबसूरती बिखेरती नजर आ रही हैं। राशा के इस लुक कि फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं।
राशा ने न्यूड मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी में बिखेरे हुस्न के जलवे
राशा इस तस्वीर में बेज शेड के एथनिक ड्रेस में कमाल की ग्रेसफुल नजर आ रही हैं। उनकी कॉन्फिडेंस से भरी नजर और पोज़ उनकी पर्सनालिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाता है।
