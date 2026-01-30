  • Home>
  • Gallery»
  • Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में

Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में

Rasha Thadani: राशि थडानी रविना टंडन की बेटी हैं, राशा अभी बॉलीवुड में न्यूकमर हैं, और बॉलीवुड की नई पीढ़ी हैं. जो अपनी आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रही हैं. जानते हैं उनकी आने वाली फिल्मों और नए प्रोजेक्टस के बारे में.


By: Tavishi Kalra | Published: January 30, 2026 3:12:34 PM IST

Follow us on
Google News
Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery
1/6

Rasha Thadani

राशा थडानी रवीना टंडन की बेटी हैं. जिन्होंने साल 2025 में फिल्म आजाद से बॉलीवुड में कदम रखा. राशा अपनी फइटनेस और स्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हैं. साथ ही राशा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त भी हैं.

You Might Be Interested In
Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery
2/6

Rasha Thadani

राशा महज 20 साल की हैं. लेकिन उनकी भक्ति भगवान शिव के लिए अटूट है. राशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.

Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery
3/6

Rasha Thadani

राशा की साल 2026 में एक रोमांटिक-एक्शन फिल्म 'लइका लइका' (Laikey Laikaa)अभय वर्मा के साथ रिलीज होने वाली है. इसके साथ ही राशा साल 2026 में अपनी पहली तेलुगु फिल्म '#AB4' में भी नज़र आ सकती हैं.

You Might Be Interested In
Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery
4/6

Rasha Thadani

राशा एक्टिंग के साथ सिंगिंग भी करती हैं. राशा ने 'लइका लइका' के गाने 'छाप तिलक' के साथ अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया है.

Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery
5/6

Rasha Thadani

राशा की वेटवर्थ की बात करें तो उनके माता-पिता की नेट वर्थ से जुड़ी है. अनिल थडानी एक सफल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उनकी कुल संपत्ति ₹500 करोड़ से अधिक बताई जाती है. मुंबई में उनका लक्ज़री घर और कई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं.

You Might Be Interested In
Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery
6/6

Rasha Thadani

राशा अपमी मां रविना टंडन की कार्बन कॉपी कही जाती है. उनके नैन-नक्श बिलकुल अपनी मां के जैसे हैं. उनका स्टाइल आज का है लेकिन अपनी मां को वो पूरी तरह से टक्कर दे रही हैं.

Tags:
net worthRasharasha thadaniraveena tandonraveena tandon daughterupcoming movie
Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery
Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery
Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery
Rasha Thadani: बॉलीवुड में कदम रखते ही मचाया तहलका, जानें मां रविना की कॉर्बन कॉपी राशा थडानी की आने वाली फिल्में - Photo Gallery