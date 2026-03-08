विवादों से बादशाह का पुराना नाता, ‘टटीरी’ गाने से पहले कई कॉन्ट्रोवर्सी में घिर चुके हैं रैपर; जानें यहां

Badshah Controversies: बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार वह अपने नए गाने ‘टटीरी’ की वजह से विवादों में घिर चुके हैं. इस गाने के लिरिक्स और विजुअल को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है. इस गाने पर छात्राओं को पढ़ाई से दूर करने और गलत लिरिक्स पर नाराजगी जताई गई है. इस गाने को लेकर रैपर के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा चुका है. पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए बादशाह के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है. इससे पहले भी रैपर कई विवादों का हिस्सा रह चुके हैं.