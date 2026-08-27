निशानेबाज के शौकीन, UPA-NDA सरकार में बने मंत्री, कौन हैं राव इंद्रजीत सिंह? जिन्होंने गुरुग्राम की समस्या पर कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार

Rao Inderjit Singh Political Career: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या एक बार फिर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है. भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भरने और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के बीच लगातार चौथी बार सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह कौन हैं. उनका राजनीतिक सफर अब तक कैसा रहा है?