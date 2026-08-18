ऐसा अभिनेता, जो दिग्गज डायरेक्टर की बेटी संग सालों लिव-इन में रहा, उसी को मारा-पीटा, फिर इस हसीना संग संग जुड़ा नाम

पूजा भट्ट संग लिव-इन में रहे

रणवीर शौरी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं. एक समय वह फिल्ममेकर महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के रिश्ते में बाद में काफी तनाव आ गया था. पूजा भट्ट ने रणवीर पर मारपीट और नशे की लत के आरोप लगाए थे. वहीं, रणवीर ने इन आरोपों से अलग दावा करते हुए कहा था कि पूजा शराब के नशे में उनके साथ हिंसक व्यवहार करती थीं.