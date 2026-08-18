ऐसा अभिनेता, जो दिग्गज डायरेक्टर की बेटी संग सालों लिव-इन में रहा, उसी को मारा-पीटा, फिर इस हसीना संग संग जुड़ा नाम
Ranvir Shorey: रणवीर शौरी सिनेमाई दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा हैं. अभिनेता फिल्मों के अलावा अपनी निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. वह एक मशहूर डायरेक्टर की बेटी संग लिव इन रिलेशनशिप में रहे. फिर उसने एक्टर पर मार-पीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है. इसके बाद एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा संग उनका नाम जुड़ा. चलिए जानते हैं एक्टर के बारे में.
पंजाब में जन्में रणवीर शौरी
रणवीर शौरी का जन्म 18 अगस्त 1972 को जालंधर, पंजाब में हुआ था. उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स और वर्सेटिलिटी से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
वीडियो जॉकी के तौर पर करते थे काम
रणवीर शौरी बॉलीवुड में पहचान बनाने से पहले MTV पर वीडियो जॉकी (VJ) के तौर पर काम करते थे. अपनी हाजिरजवाबी और मजाकिया अंदाज से उन्होंने दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की. इसके बाद वह ‘द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो’ का हिस्सा बने, जहां उनकी कॉमेडी प्रतिभा को खूब सराहा गया. बढ़ती लोकप्रियता के बाद उन्होंने विनय पाठक के साथ ‘रणवीर विनय और कौन?’ शो भी होस्ट किया.
लव स्टोरी से मिली पहचान
रणवीर शौरी ने साल 2002 के दौरान मनीषा कोइराला की फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वह जिस्म, लक्ष्य, प्यार के साइड इफेक्ट्स, खोसला का घोसला, सिंह इज किंग,चांदनी चौक टू चाइना जैसी फिल्मों में काम करने पहचान बनाई.
पूजा भट्ट संग लिव-इन में रहे
रणवीर शौरी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं. एक समय वह फिल्ममेकर महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के रिश्ते में बाद में काफी तनाव आ गया था. पूजा भट्ट ने रणवीर पर मारपीट और नशे की लत के आरोप लगाए थे. वहीं, रणवीर ने इन आरोपों से अलग दावा करते हुए कहा था कि पूजा शराब के नशे में उनके साथ हिंसक व्यवहार करती थीं.
कोंकणा सेन शर्मा संग रचाई शादी, लेकिन...
पूजा भट्ट से ब्रेकअप के बाद रणवीर शौरी की जिंदगी में कोंकणा सेन शर्मा आईं. आपको बता दें कि दोनों ने 3 सितंबर 2010 को शादी की और उनका एक बेटा हारून है. हालांकि, कुछ साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और 2020 में उनका तलाक हो गया.