Dhurandhar Fashion Trend: मर्दों को यूं ही नहीं भा गई धुरंधर, फॉलो कर रहे हैं रणवीर से लेकर रहमान डकैत का लुक; आप भी करें ये फैशन ट्रेंड
Dhurandhar Fashion Trend: फिल्म ‘धुरंधर’ एज-पॉजिटिव ग्रूमिंग, डिसिप्लिन्ड स्टाइल और मॉडर्न पुरुषों के लिए टाइमलेस, कॉन्फिडेंट एलिगेंस के साथ पुरुषों के फैशन को फिर से रीडिफाइन करता है.
धुरंधर का दमदार लुक
फिल्म धुरंधर साबित करती है कि सच्चा स्टाइल मैच्योरिटी, गहराई और सोच-समझकर की गई ग्रूमिंग से आता है, पल भर के युवा ट्रेंड्स को फॉलो करने से कुछ नहीं होता है.
लंबे-घने बाल
प्राकृतिक लंबे बाल धैर्य, नेतृत्व और अनुभव को दर्शाते हैं, जो ताकत और संयम दिखाते हैं.
दाढ़ी अधिकार का प्रतीक
एक घनी, सलीकेदार दाढ़ी चेहरे को अधिकार के साथ फ्रेम करती है. यह मर्दों के अनुशासन, चरित्र और लड़ाई के लिए तैयार मर्दाना मौजूदगी को दिखाती है.
दाढ़ी पावरफुल क्यों दिखती है?
घनी, जानबूझकर रखी गई दाढ़ी मर्दानगी, विश्वसनीयता और पर्सनैलिटी बढ़ाती है, जिससे आदमी का लुक बिना बिखरा हुआ और बेहतर हो जाता है.
पठानी लुक
पठानी से प्रेरित कुर्ता-सलवार परंपरा के साथ मर्दानगी आत्मविश्वास से भरी, सांस्कृतिक और शांत लेकिन प्रभावशाली महसूस होती है.
कुर्ता-सलवार ताकत के प्रतीक
कुर्ता-सलवार पहनावा चलने-फिरने में आसानी और सादगी पर ज़ोर देता है, जो बिना किसी दिखावे या आडंबर के ताकत दिखाता है.
रणवीर सिंह का मर्दाना बदलाव
रणवीर ने संयम और सादगी भरी ग्रूमिंग को अपनाया है, यह साबित करते हुए कि मैच्योरिटी सबसे बोल्ड फैशन मूव हो सकती है.