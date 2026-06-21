न सलमान, न अल्लू अर्जुन… एक प्रोजेक्ट ने इस स्टार को बना दिया देश का नंबर-1 एक्टर, बना सबसे ज्यादा कमाई करने वाला अभिनेता

Ranveer Singh Highest Paid Actor: भारतीय सिनेमा में सितारों की फीस हमेशा चर्चा का विषय रही है. कभी खान सुपरस्टार्स का दबदबा था तो पिछले कुछ सालों में साउथ के सितारों ने कमाई के मामले में बाजी मार ली. लेकिन अब एक बॉलीवुड अभिनेता ने सभी बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.