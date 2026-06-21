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न सलमान, न अल्लू अर्जुन… एक प्रोजेक्ट ने इस स्टार को बना दिया देश का नंबर-1 एक्टर, बना सबसे ज्यादा कमाई करने वाला अभिनेता

Ranveer Singh Highest Paid Actor: भारतीय सिनेमा में सितारों की फीस हमेशा चर्चा का विषय रही है. कभी खान सुपरस्टार्स का दबदबा था तो पिछले कुछ सालों में साउथ के सितारों ने कमाई के मामले में बाजी मार ली. लेकिन अब एक बॉलीवुड अभिनेता ने सभी बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.


By: Shristi S | Last Updated: June 21, 2026 5:07:02 PM IST

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रणवीर सिंह बने देश के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर

रणवीर सिंह ने कमाई के मामले में शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत और अल्लू अर्जून जैसे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ यह खिताब अपने नाम किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट से करीब 325 करोड़ रुपये की धांसू कमाई की है.

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रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की दो किस्तों ने दुनियाभर में शानदार कारोबार किया. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता ने अभिनेता की कमाई को नई उंचाइयों तक पहुंचा दिया.

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एक्टर रणवीर सिंह ने पारंपरिक फीस के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल अपनाया. फिल्म की सफलता के साथ उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ती गई, जिससे उन्हें रिकॉर्ड तोड़ कमाई हासिल हुई.

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थिएट्रिकल कलेक्शन, डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स से मिलने वाली आय को जोड़ने के बाद रणवीर सिंह का कुल हिस्सा लगभग 325 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

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साल 2023 में पठान और जवान की सफलता के बाद शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार बन गए थे. उनकी कमाई लगभग 200 करोड़ रुपये के आसपास बताई गई थी.

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