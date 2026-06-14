Ranveer Singh GF List: दीपिका से पहले इन 5 हसीनाओं पर आया था रणवीर सिंह का दिल, देखें लिस्ट

Ranveer Singh GF List: बॉलीवुड के एनर्जेटिक सुपरस्टार रणवीर सिंह आज अपनी शानदार एक्टिंग और दीपिका पादुकोण के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन शादी से पहले उनकी लव लाइफ भी काफी चर्चा में रही. कॉलेज के दिनों की दोस्ती से लेकर बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस तक, कई हसीनाओं के साथ उनका नाम जुड़ा. आइए जानते हैं रणवीर सिंह के उन चर्चित रिश्तों के बारे में जिन्होंने कभी खूब सुर्खियां बटोरी थीं.