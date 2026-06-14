Ranveer Singh GF List: दीपिका से पहले इन 5 हसीनाओं पर आया था रणवीर सिंह का दिल, देखें लिस्ट
Ranveer Singh GF List: बॉलीवुड के एनर्जेटिक सुपरस्टार रणवीर सिंह आज अपनी शानदार एक्टिंग और दीपिका पादुकोण के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन शादी से पहले उनकी लव लाइफ भी काफी चर्चा में रही. कॉलेज के दिनों की दोस्ती से लेकर बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस तक, कई हसीनाओं के साथ उनका नाम जुड़ा. आइए जानते हैं रणवीर सिंह के उन चर्चित रिश्तों के बारे में जिन्होंने कभी खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
आहाना देओल थीं पहला प्यार?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की छोटी बेटी आहाना देओल रणवीर सिंह की पहली चर्चित गर्लफ्रेंड थीं. दोनों कॉलेज के दिनों में एक-दूसरे को डेट करने की खबरों को लेकर चर्चा में रहे थे.
अनुष्का शर्मा
रणवीर और अनुष्का शर्मा की जोड़ी पर्दे पर खूब पसंद की गई. दोनों की नजदीकियों की खबरें लंबे समय तक चर्चा में रहीं. हालांकि उन्होंने कभी रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन 2011 के बाद दोनों के अलग होने की खबरें सामने आईं.
सोनाक्षी सिन्हा से भी जुड़ा नाम
अनुष्का से अलगाव के बाद रणवीर सिंह का नाम सोनाक्षी सिन्हा के साथ जोड़ा गया. फिल्म ‘लुटेरा’ की शूटिंग के दौरान दोनों के करीब आने की खबरें खूब वायरल हुई थीं, हालांकि दोनों ने कभी इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की.
पेरिस में मिला था खास प्यार?
फिल्म ‘बेफिक्रे’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान Times of India के मुताबिक रणवीर ने खुलासा किया था कि उनकी एक खूबसूरत मोरक्कन गर्लफ्रेंड रही थी. उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन पेरिस में बिताए गए रोमांटिक पलों का जिक्र जरूर किया था.
परिणीति चोपड़ा संग अफेयर की अफवाहें
रणवीर और परिणीति चोपड़ा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ-साथ उनकी ऑफ-स्क्रीन दोस्ती भी चर्चा में रही. दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आते थे, जिसके चलते अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी थीं.
दीपिका पादुकोण बनीं जीवनसाथी
रणवीर सिंह की सबसे चर्चित और सफल प्रेम कहानी दीपिका पादुकोण के साथ रही. दोनों अक्सर साथ नजर आते थे और उनकी नजदीकियां किसी से छिपी नहीं थीं. कई सालों की डेटिंग के बाद नवंबर 2018 में दोनों ने शादी कर ली और आज बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में गिने जाते हैं.