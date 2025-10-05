‘कालीन भैया ‘ का बदला अंदाज, तस्वीरें देख रणवीर से ने ली Pankaj Tripathi की चुटकी; बोले-‘हम सुधर गए और आप…
Ranveer Singh On Pankaj Tripathi Photos: पंकज त्रिपाठी की इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिनमें उनका अंदाज एकदम बदला-बदला सा नजर आ रहा है. पंकज त्रिपाठी की इन तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान खींचा. वहीं रणवीर सिंह भी अपने आपकों कमेंट करने से नहीं रोक पाए. उन्होंने भी एक्टर के लुक पर कमेंट किया है.
पॉपूलर एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपनी फिल्मों और वेबसीरीज से लोगों के दिलों में जगह बनाई है. वह एक बेहतरीन एक्टर हैं. पंकज अक्सर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं.
साधा जीवन जीना पसंद करते हैं एक्टर
वह काफी साधा जीवन बिताना पसंद करते हैं. लेकिन हाल ही में एक्टर ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है. यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं.
पंकज त्रिपाठी का अतरंगी लुक
उनका ये लुक देख हर कोई हैरान रह गया है. फैंस बरोसा नहीं कर पा रहे हैं, कि एक्टर इस अंदाज में हैं. पंकज त्रिपाठी की इन तस्वीरों पर खुद रणवीर सिंह कमेंट करने से नहीं रोक पाए. रणवीर ने बड़ा ही मजेदार कमेंट किया है.
पंकज त्रिपाठी ने शेयर की तस्वीरें
पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तीन तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने सलवार के साथ स्टाइलिश शर्ट और ब्लेजर कैरी किया हुआ है. साथ में टोपी भी लगाई हुई है.
फैन्स दे रहे रिएक्शन
पंकज त्रिपाठी ने तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा-एक नई शुरुआत. ये किसी दिलचस्प चीज की शुरआत है. आपको ये वाइब कैसा लगा?' तस्वीरों पर फैन्स अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने कमेंट कर लिखा- रणवीर सिंह से दूरी बनाकर रखें सर.
रणवीर सिंह ने किया मजेदार कमेंट
वहीं रणवीर सिंह ने पंकज त्रिपाठी की तस्वीरों पर कमेंट कर लिखा- अरे, ये क्या है गुरुजी? हम सुधर गए और आप बिगड़ गए.
सेलेब्स ने की तारीफ
रणवीर सिंह के अलावा कई और सेलेब्स ने भी कमेंट किया- सबा पटौदी ने लिखा, 'वाह, माशाल्लाह.' वहीं भाग्यश्री ने लिखा है, 'ओह माई गॉड. क्या बात है.'