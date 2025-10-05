‘कालीन भैया ‘ का बदला अंदाज, तस्वीरें देख रणवीर से ने ली Pankaj Tripathi की चुटकी; बोले-‘हम सुधर गए और आप…

Ranveer Singh On Pankaj Tripathi Photos: पंकज त्रिपाठी की इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिनमें उनका अंदाज एकदम बदला-बदला सा नजर आ रहा है. पंकज त्रिपाठी की इन तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान खींचा. वहीं रणवीर सिंह भी अपने आपकों कमेंट करने से नहीं रोक पाए. उन्होंने भी एक्टर के लुक पर कमेंट किया है.