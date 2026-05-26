आखिर किस गलती के लिए रणवीर सिंह ने देवी के दरबार में टेका माथा? डॉन 3 विवाद के बीच क्या है पूरा मामला

मंदिर की वास्तुकला कैसी है?

मैसूर के मैदानों से लगभग 1,000 फीट ऊपर उठती हुई, चामुंडी पहाड़ियों को सदियों से एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता रहा है. मूल मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसला शासकों द्वारा द्रविड़ वास्तुकला शैली में करवाया गया था. बाद में, विजयनगर के राजाओं और मैसूर के वोडेयार राजवंश ने इसका विस्तार किया. 1659 में, राजा डोड्डा देवराज वोडेयार ने मंदिर के शिखर तक जाने वाली 1,000 सीढ़ियों की प्रसिद्ध श्रृंखला का निर्माण करवाया. भक्त इन सीढ़ियों पर चढ़ने को भक्ति का एक ऐसा कार्य मानते हैं, जिससे उन्हें अपने पिछले पापों से मुक्ति मिलती है.