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आखिर किस गलती के लिए रणवीर सिंह ने देवी के दरबार में टेका माथा? डॉन 3 विवाद के बीच क्या है पूरा मामला

Ranveer Singh Chamundeshwari Temple: बॉलवुड एक्टर रणवीर सिंह फिल्म डॉन 3 से जुड़े विवादों के बीच मंगलवार को मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की. कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें कांतारा (Kantara) मिमिक्री मामले के सिलसिले में मंदिर जाने का निर्देश दिया था. अधिकारियों ने इस जानकारी की पुष्टि की. यह मंदिर चामुंडी पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है.


By: Shristi S | Published: May 26, 2026 6:49:08 PM IST

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हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह को क्या दिया था निर्देश - Photo Gallery
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हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह को क्या दिया था निर्देश

पिछले महीने, हाई कोर्ट ने फ़िल्म कांतारा में एक देवता के चित्रण की कथित मिमिक्री से जुड़े मामले में अभिनेता के ख़िलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया था. कोर्ट का यह फ़ैसला अभिनेता द्वारा बिना शर्त माफ़ी मांगने के बाद आया. कोर्ट ने रणवीर के वकील द्वारा जमा किए गए एक संशोधित हलफनामे को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आचरण के प्रायश्चित के तौर पर देवी चामुंडी के मंदिर जाने का निर्देश दिया.

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क्या है कांतारा विवाद?

यह विवाद गोवा में आयोजित फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार समारोह के दौरान फ़िल्म कांतारा के बारे में अभिनेता द्वारा की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है. रणवीर पर एक देवता की मिमिक्री करने और उस आकृति को राक्षस कहने का आरोप है. रणवीर सिंह के ख़िलाफ एक वकील की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके कार्यों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

चामुंडेश्वरी मंदिर का क्या महत्व है? - Photo Gallery
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चामुंडेश्वरी मंदिर का क्या महत्व है?

चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है. यह मंदिर देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है. उनकी पूजा देवी दुर्गा के अवतार के रूप में की जाती है और उन्हें शक्ति, सुरक्षा और न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है. सदियों से, यह मंदिर पहचान, इतिहास और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है.

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चामुंडेश्वरी मंदिर की कहानी

किंवदंती के अनुसार, देवी चामुंडेश्वरी ने शक्तिशाली राक्षस महिषासुर को हराने के लिए देवताओं की संयुक्त दिव्य शक्तियों के माध्यम से अवतार लिया था. नौ रातों तक चले युद्ध के बाद, देवी ने अपने सुदर्शन चक्र (दिव्य हथियार) का उपयोग करके उसका वध कर दिया. इस जीत को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है. इस किंवदंती को विशेष रूप से नवरात्रि उत्सव और मैसूर के विश्व-प्रसिद्ध दशहरा समारोहों के दौरान सुनाया जाता है.

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मंदिर की वास्तुकला कैसी है?

मैसूर के मैदानों से लगभग 1,000 फीट ऊपर उठती हुई, चामुंडी पहाड़ियों को सदियों से एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता रहा है. मूल मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसला शासकों द्वारा द्रविड़ वास्तुकला शैली में करवाया गया था. बाद में, विजयनगर के राजाओं और मैसूर के वोडेयार राजवंश ने इसका विस्तार किया. 1659 में, राजा डोड्डा देवराज वोडेयार ने मंदिर के शिखर तक जाने वाली 1,000 सीढ़ियों की प्रसिद्ध श्रृंखला का निर्माण करवाया. भक्त इन सीढ़ियों पर चढ़ने को भक्ति का एक ऐसा कार्य मानते हैं, जिससे उन्हें अपने पिछले पापों से मुक्ति मिलती है.

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18 महा शक्ति पीठों में से एक हैं चामुंडेश्वरी मंदिर

इस मंदिर को 18 महा शक्ति पीठों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है. ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव के तांडव (ब्रह्मांडीय नृत्य) को शांत करने के लिए देवी सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तब उनके केश इसी स्थान पर गिरे थे. ऐतिहासिक रूप से, इस स्थान को 'क्रौंचपुरी' या 'क्रौंचपीठम' के नाम से जाना जाता था.

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