‘बाजीराव मस्तानी’ से ‘धुरंधर’ तक, रणवीर सिंह की वो फिल्में, जिन्हें देखकर हो जाएंगे उनके अभिनय के कायल

पद्मावत

रणवीर सिंह के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में 'पद्मावत' शामिल है. संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की दमदार भूमिका निभाई थी. करीब 215 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'पद्मावत' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 585 करोड़ रुपये कमाए थे.