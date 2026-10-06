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बाली की वादियों में गर्लफ्रेंड संग रोमांटिक मूड में दिखे रणवीर इलाहाबादिया, एक दूसरे की बाहों में खोया जोड़ा, देखें तस्वीरें

Ranveer Allahbadia With Girlfriend: मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है. वह अपनी गर्लफ्रेंड जूही भट्ट संग वेकेशन पर हैं. यूट्यूबर ने अपनी प्रेमिका संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें साझा की हैं. देखें तस्वीरें. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: October 6, 2026 11:48:46 AM IST

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Ranveer Allahbadia with his gf juhi bhatt - Photo Gallery
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रोमांटिक तस्वीरें आई सामने

रणवीर इलाहाबादिया और उनकी गर्लफ्रेंड जूही भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की हैं. इसमें कपल ने अपने वेकेशन के दौरान के रोमांटिक पलों को भी शेयर किया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

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Ranveer Allahbadia with his gf - Photo Gallery
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बाली से शेयर की खूबसूरत तस्वीर

रणवीर इलाबादिया ने बाली में वेकेशन की दौरान की तस्वीरें पोस्ट की. इसमें कपल बीच के किनारे शाम के वक्त एक-दूसरे की बाहों में खोया हुआ दिख रहा है. इस तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे है.

Ranveer Allahbadia with his gf - Photo Gallery
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गर्लफ्रेंड को गोद में लेकर झूमे

जूही भट्ट ने मालदीव्स से कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर साझा की है. इस तस्वीर में रणवीर इलाहाबादिया अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाकर झूमते दिख रहे हैं.

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सूर्यास्त में रोमांटिक पोज

इस तस्वीर में रणवीर इलाहाबादिया और जूही भट्ट सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे के बीच पोज देकर तस्वीरें क्लिक करा रहे हैं. तस्वीर में दोनों बेहद खुश और रोमांटिक नजर आए.

Ranveer Allahbadia with his gf - Photo Gallery
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मस्ती के मूड में दिखे कपल

रणवीर और जूही को साथ में मस्ती करते देखा गया. एक तस्वीर में रणवीर ने जूही को गोद में उठा लिया, जिससे दोनों की शानदार बॉन्डिंग नजर आई.

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जन्मदिन की तस्वीरें साझा कीं

रणवीर इलाहाबादिया अपनी गर्लफ्रेंड जूही भट्ट का जन्मदिन मनाने वहां पहुंचे थे.

Tags:
juhi bhattRanveer Allahbadia with his gf
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