बाली की वादियों में गर्लफ्रेंड संग रोमांटिक मूड में दिखे रणवीर इलाहाबादिया, एक दूसरे की बाहों में खोया जोड़ा, देखें तस्वीरें

Ranveer Allahbadia With Girlfriend: मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है. वह अपनी गर्लफ्रेंड जूही भट्ट संग वेकेशन पर हैं. यूट्यूबर ने अपनी प्रेमिका संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें साझा की हैं. देखें तस्वीरें.