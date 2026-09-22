‘लैला मजून’ से लेकर ‘अंखियों के झरोखों से’ तक, रंजीता कौर की 5 जबरदस्त फिल्में; जिसने उन्हें बनाया सुपरस्टार, देखें लिस्ट
Ranjeeta Kaur Movies: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रंजीता कौर आज 22 सितंबर को अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं, जिनमें उनके किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया. आज हम इस खास मौके पर आपको एक्ट्रेस की कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताएंगे. जानें उनके नाम.
अंखियों के झरोखों से
हीरेन नाग के निर्देशन में साल 1978 में फिल्म 'अंखियों के झरोखों से' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रंजीता कौर और सचिन पिलगांवर मुख्य भूमिका में थे. एक्ट्रेस ने इसमें लिली फर्नांडीस के रूप में अच्छा रोल किया था, जिसे दर्शकों ने सराहा था.
लैला मजनू
ऋषि कपूर और रंजीता कौर अभिनीत फिल्म 'लैला मजनू' साल 1976 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रंजीता कौर ने लैला के किरदार में जान डाल दी थी. इसे क्रिटिक्स और नेटिजंस ने खूब सराहा था. फिल्म का निर्देशन एस एस रवैल ने किया था.
पति पत्नी और वो
साल 1978 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन बीआर चोपड़ा ने किया था. इसि कॉमेडी-ड्रामा फिल्म में संजीव कुमार सह-कलाकार थे. अभिनेत्री रंजीता कौर ने इसमें निर्मला देशपांडे का किरदार निभाया था. इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर नामांकन मिला.
सत्ते पे सत्ता
साल 1982 में फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' रिलीज हुई थी. अमिताभ बच्चन स्टारर यह लोकप्रिय एक्शन-कॉमेडी फिल्म दर्शकों के बीच काफी पसंद की गई थी. फिल्म में रंजीता कौर ने सीमा सिंह का किरदार निभाया था.
तराना
साल 1979 में फिल्म 'तराना' रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में रंजीता कौर के साथ मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे. फिल्म में एक्ट्रेस ने राधा की भूमिका निभाई थी.