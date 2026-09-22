‘लैला मजून’ से लेकर ‘अंखियों के झरोखों से’ तक, रंजीता कौर की 5 जबरदस्त फिल्में; जिसने उन्हें बनाया सुपरस्टार, देखें लिस्ट

Ranjeeta Kaur Movies: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रंजीता कौर आज 22 सितंबर को अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं, जिनमें उनके किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया. आज हम इस खास मौके पर आपको एक्ट्रेस की कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताएंगे. जानें उनके नाम.