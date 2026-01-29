बॉलीवुड में 30 साल पूरे, ‘टीना’ से ‘नैना’ तक रानी मुखर्जी की सबसे यादगार कहानी

Rani Mukerji: रानी मुखर्जी जिन्हें अक्सर बॉलीवुड की ‘महारानी’ कहा जाता है. रानी मुखर्जी हिंदी सिनेमा में 30 साल पूरे कर लिए हैं. 1996 में फिल्म ‘राजा की आएगी बारात’ से डेब्यू करने वाली रानी ने इस मौके पर अपने करियर के कुछ सबसे खास किरदारों को याद किया है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो उनके पास कोई बड़ा “मास्टर प्लान” नहीं था, लेकिन यह दर्शकों का प्यार ही था जो उन्हें यहां तक ​​लाया है.