  • बॉलीवुड में 30 साल पूरे, ‘टीना’ से ‘नैना’ तक रानी मुखर्जी की सबसे यादगार कहानी

बॉलीवुड में 30 साल पूरे, ‘टीना’ से ‘नैना’ तक रानी मुखर्जी की सबसे यादगार कहानी

Rani Mukerji: रानी मुखर्जी जिन्हें अक्सर बॉलीवुड की ‘महारानी’ कहा जाता है. रानी मुखर्जी हिंदी सिनेमा में 30 साल पूरे कर लिए हैं. 1996 में फिल्म ‘राजा की आएगी बारात’ से डेब्यू करने वाली रानी ने इस मौके पर अपने करियर के कुछ सबसे खास किरदारों को याद किया है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो उनके पास कोई बड़ा “मास्टर प्लान” नहीं था, लेकिन यह दर्शकों का प्यार ही था जो उन्हें यहां तक ​​लाया है.


By: Mohammad Nematullah | Published: January 29, 2026 8:34:01 PM IST

How 'Tina' brought her recognition - Photo Gallery
1/6

'टीना' ने कैसे दिलाई पहचान (How 'Tina' brought her recognition)

रानी मुखर्जी ने बताया कि फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में उनका किरदार 'टीना' आज भी उनके दिल के बहुत करीब है. उन्होंने कहा कि उस समय शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी सुपरहिट थी, फिर भी टीना के छोटे से रोल ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया है. आज भी बच्चों की पीढ़ी उन्हें टीना नाम से पहचानती है, जो उनके लिए बहुत गर्व की बात है.

A challenging role in Black - Photo Gallery
2/6

'ब्लैक' में चुनौतीपूर्ण किरदार (A challenging role in 'Black')

अपने करियर के उतार-चढ़ाव को याद करते हुए, रानी मुखर्जी ने खास तौर पर फिल्म 'ब्लैक' में 'मिशेल मैकनैली' के अपने किरदार का जिक्र किया है. इस फिल्म ने उन्हें जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाया है. 'ब्लैक' जैसी फिल्म ने दुनिया को साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं हैं, बल्कि एक शानदार एक्ट्रेस भी है.

Naina Mathurs courage in Hichki - Photo Gallery
3/6

'हिचकी' में नैना माथुर का साहस (Naina Mathur's courage in 'Hichki')

अपनी फिल्म 'हिचकी' के बारे में बात करते हुए रानी ने कहा कि 'नैना माथुर' का किरदार उनके लिए प्रेरणादायक था. टॉरेट सिंड्रोम से जूझ रही एक टीचर का किरदार निभाकर उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. यह फिल्म रानी के करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

The fearless Shivani Shivaji Roy from Mardaani - Photo Gallery
4/6

'मर्दानी' की निडर शिवानी शिवाजी रॉय (The fearless Shivani Shivaji Roy from 'Mardaani')

रानी के मुताबिक 'मर्दानी' सीरीज में शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार आज की महिलाओं की ताकत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वह खुशकिस्मत हैं कि उन्हें स्क्रीन पर भारतीय पुलिस की ताकत और महिलाओं के लचीलेपन को दिखाने का मौका मिला है. रानी जल्द ही अपनी पॉपुलर फ्रेंचाइजी 'मर्दानी 3' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी.

Riya from Hum Tum and the feeling of love - Photo Gallery
5/6

'हम तुम' की रिया और प्यार का एहसास (Riya from 'Hum Tum' and the feeling of love)

2004 की फ़िल्म 'हम तुम' में रानी ने 'रिया' का किरदार निभाया था, जो आज भी युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर है. इस फ़िल्म में उन्होंने दिखाया कि कैसे दो लोग सालों तक एक-दूसरे से लड़ने-झगड़ने के बाद आखिर में प्यार में पड़ जाते है. इस रोल के लिए रानी को 'बेस्ट एक्ट्रेस' का फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड भी मिला, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है.

The bubbly Vimmi from Bunty Aur Babli - Photo Gallery
6/6

'बंटी और बबली' की चुलबुली विम्मी (The bubbly Vimmi from Bunty Aur Babli)

रानी मुखर्जी ने फ़िल्म 'बंटी और बबली' में 'विम्मी' (बबली) के अपने किरदार से सबको खूब हंसाया है. एक छोटे शहर की लड़की जिसके बड़े सपने थे, जो बाद में एक चालाक ठग बन जाती है, रानी ने अपनी कॉमेडी और स्टाइल से इस किरदार में जान डाल दी. उनके रंग-बिरंगे सूट और गाने 'कजरा रे' में उनकी मौजूदगी आज भी फैंस को बहुत पसंद है.

बॉलीवुड में 30 साल पूरे, ‘टीना’ से ‘नैना’ तक रानी मुखर्जी की सबसे यादगार कहानी - Photo Gallery

