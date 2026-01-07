इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने मंदिर में सिर झुकाने से पहले बदला नाम, लाखों दिलों की धड़कन है ये भोजपुरी हसीना; जानें कौन ?

Bhojpuri Actress: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना नाम बदलकर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. वहीं आज भी बहुत कम लोगों को इन एक्ट्रेस के असली धर्म और असली नाम के बारे में पता है. खास बात ये है कि बॉलीवुड की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने अपना नाम बदलकर इंडस्ट्री में नई पहचान बनाई है. दरअसल, उन्होंने हिंदू नाम के साथ एंट्री की थी मगर असल में वो मुस्लिम हैं. जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उसका नाम जानने के बाद आपको थोड़ा झटका लगेगा क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाएंगे. डेब्यू फिल्म में ही एक सीन की वजह से इस एक्ट्रेस को नाम बदलना पड़ा था. चलिए जान लेते हैं वो कौन हैं.