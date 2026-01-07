  • Home>
  इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने मंदिर में सिर झुकाने से पहले बदला नाम, लाखों दिलों की धड़कन है ये भोजपुरी हसीना; जानें कौन ?

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने मंदिर में सिर झुकाने से पहले बदला नाम, लाखों दिलों की धड़कन है ये भोजपुरी हसीना; जानें कौन ?

Bhojpuri Actress: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना नाम बदलकर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. वहीं आज भी बहुत कम लोगों को इन एक्ट्रेस के असली धर्म और असली नाम के बारे में पता है. खास बात ये है कि बॉलीवुड की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने अपना नाम बदलकर इंडस्ट्री में नई पहचान बनाई है. दरअसल, उन्होंने हिंदू नाम के साथ एंट्री की थी मगर असल में वो मुस्लिम हैं. जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उसका नाम जानने के बाद आपको थोड़ा झटका लगेगा क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाएंगे. डेब्यू फिल्म में ही एक सीन की वजह से इस एक्ट्रेस को नाम बदलना पड़ा था. चलिए जान लेते हैं वो कौन हैं. 


By: Heena Khan | Published: January 7, 2026 9:58:09 AM IST

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने मंदिर में सिर झुकाने से पहले बदला नाम, लाखों दिलों की धड़कन है ये भोजपुरी हसीना; जानें कौन ? - Photo Gallery
1/6

कौन है वो एक्ट्रेस

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि रानी चटर्जी हैं. ये भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक हैं.

2/6

सोशल मीडिया पर जलवा

वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. उनकी फैन फॉलोइंग भी खूब तगड़ी है.

3/6

जानें असली नाम

रानी चटर्जी मुस्लिम परिवार से हैं. उनका असली नाम सबीहा शेख है. उन्होंने सबीहा नाम से ही इंडस्ट्री में कदम रखने की सोची थी मगर पहली फिल्म से ही उनका नाम बदल दिया गया था.

4/6

इंडस्ट्री को दिए 15 साल

रानी को इंडस्ट्री में 15 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है उन्होंने फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से इंडस्ट्री में कदम रखा था.

5/6

क्यों बदला नाम

रानी की पहली फिल्म 2004 में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म का एक सीन एक मंदिर में शूट होना था. रानी को भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाना था. क्योंकि रानी मुस्लिम हैं, इसलिए डायरेक्टर को डर था कि मंदिर में कोई दिक्कत हो सकती है. इसलिए, जब शूटिंग के दौरान लोगों ने डायरेक्टर से एक्ट्रेस का नाम पूछा, तो उन्होंने बस "रानी" कहा.

6/6

मंदिर में सिर झुकाने से पहले बदला नाम

जब उनसे सरनेम पूछा गया, तो उन्हें पक्का नहीं पता था और उन्होंने "चटर्जी" कह दिया. तब से उन्हें रानी चटर्जी के नाम से जाना जाता है. एक्ट्रेस आज भी इसी नाम से जानी जाती हैं, और सब उन्हें रानी के नाम से जानते हैं.

