‘एनिमल’ निकली ब्लॉकबस्टर, अब 2026 में Ranbir Kapoor 5 और धमाके करने वाले हैं
Ranbir Kapoor Upcoming Projects: रणबीर कपूर की आखिरी फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. लेकिन, अब आने वाले समय में उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट काफी धमाकेदार है.
रणबीर कपूर की आने वाली फिल्में
रणबीर कपूर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो हर फिल्म के साथ अपनी एक्टिंग का नया रंग दिखाते हैं. एनिमल के बाद अब उनके फैन्स बेसब्री से उनकी अगली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं. आने वाले सालों में रणबीर का फिल्मी सफर और भी दिलचस्प होने वाला है.
रणबीर का नया अवतार
संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में रणबीर कपूर एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाते दिखेंगे. कहानी एक दोस्त (विकी कौशल) और प्रेमिका (आलिया भट्ट) के साथ लव ट्रायंगल और जंग के बीच टकराव पर बेस्ड है. फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होगी.
भगवान राम के रूप में रणबीर का सबसे बड़ा चैलेंज!
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी ये मेगा बजट फिल्म, रामायण की भव्य कहानी को बड़े परदे पर उतारेगी. इसमें रणबीर को भगवान राम के किरदार में देखने के लिए फैन्स बेसब्र हैं. ये अगले साल दीवाली 2026 पर रिलीज होगी.
लंका विजय- रणबीर की महाकाव्य भूमिका का क्लाइमेक्स!
पहले पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये फिल्म भगवान राम और रावण के बीच निर्णायक युद्ध को दिखाएगी. रणबीर की गहन परफॉर्मेंस और VFX से सजी ये मूवी भारतीय सिनेमा का लेवल बदलने वाली होगी.
डबल धमाका- रणबीर बनाम रणबीर!
Animal की सीक्वल फिल्म में रणबीर का किरदार रणविजय सिंह लौटेगा, साथ ही नया ट्विस्ट आएगा उनके डोपेलगैंगर अजीज हक के रूप में. हाई वोल्टेज एक्शन, खून-खराबा और इमोशनल ड्रामा फिर से देखने को मिलेगा.
हैंडसम चोर की एंट्री- Dhoom सीरीज का नया चेहरा रणबीर!
रिपोर्ट्स के अनुसार, रणबीर कपूर धूम 4 में मास्टर थीफ के रोल में दिखेंगे. इस बार बाइक-हीस्ट का लेवल और भी बड़ा और मॉडर्न होगा. हाई ऑक्टेन एक्शन और स्टाइलिश लुक्स की गारंटी.