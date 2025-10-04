‘एनिमल’ निकली ब्लॉकबस्टर, अब 2026 में Ranbir Kapoor 5 और धमाके करने वाले हैं

रणबीर कपूर की आने वाली फिल्में

रणबीर कपूर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो हर फिल्म के साथ अपनी एक्टिंग का नया रंग दिखाते हैं. एनिमल के बाद अब उनके फैन्स बेसब्री से उनकी अगली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं. आने वाले सालों में रणबीर का फिल्मी सफर और भी दिलचस्प होने वाला है.