रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की सीता का 2 बच्चों के पिता पर आया था दिल! फिर…; जानिए आखिर कौन है वो शख्स

इस फिल्म ने बदली किस्मत

साईं पल्लवी की जिंदगी 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'प्रेमम' से पूरी तरह बदल गई. फिल्म में उन्होंने एक साधारण कॉलेज शिक्षिका ‘मलार’ का किरदार निभाया था, जिसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली. उनके भावुक अभिनय और नैचुरल खूबसूरती को लोगों ने खूब पसंद किया, वहीं समीक्षकों ने भी उनकी एक्टिंग की जमकर सराहना की. फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इस भूमिका के लिए साईं पल्लवी को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस (दक्षिण) का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला.