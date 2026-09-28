बचपन में लोशन पिया, बीफ विवाद में फंसे; आलिया से पहले कई हसीनाओं को किया डेट; अब श्रीराम बनकर लूट रहे सुर्खियां

Ranbir Kapoor Birthday: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता रणबीर कपूर का आज 28 सितंबर को 44वां जन्मदिन है. इन दिनों अभिनेता अपनी आगामी फिल्म ‘रामायण’ से चर्चा में हैं, जिसमें वह भगवान राम की भूमिका निभाएंगे. एक्टर की जिंदगी के कुछ रोचक किस्से भी हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहे हैं. चलिए जानते हैं अभिनेता के बारे में कुछ खास बातें.