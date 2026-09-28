बचपन में लोशन पिया, बीफ विवाद में फंसे; आलिया से पहले कई हसीनाओं को किया डेट; अब श्रीराम बनकर लूट रहे सुर्खियां
Ranbir Kapoor Birthday: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता रणबीर कपूर का आज 28 सितंबर को 44वां जन्मदिन है. इन दिनों अभिनेता अपनी आगामी फिल्म ‘रामायण’ से चर्चा में हैं, जिसमें वह भगवान राम की भूमिका निभाएंगे. एक्टर की जिंदगी के कुछ रोचक किस्से भी हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहे हैं. चलिए जानते हैं अभिनेता के बारे में कुछ खास बातें.
रणबीर कपूर का कहां हुआ था जन्म?
रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को मुंबई में अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू सिंह के घर हुआ था. वह मशहूर कपूर परिवार से ताल्लुक रखते हैं और राज कपूर के पोते हैं. उनकी बहन रिद्धिमा कपूर साहनी इंटीरियर और फैशन डिजाइनर हैं. रणबीर ने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की है.
पढ़ाई में थे बेहद कमजोर
रणबीर कपूर पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे. इसी वजह से अभिनेता ने दसवीं के बाद पिता ऋषि कपूर के साथ फिल्म ‘आ अब लौट चलें’ में असिस्ट किया. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क से फिल्ममेकिंग और मेथड एक्टिंग की पढ़ाई की. भारत लौटकर रणबीर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘ब्लैक’ में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया.
बचपन में शेव लोशन पी लिया था
बचपन में रणबीर कपूर ने गलती से बाथरूम में रखा आफ्टर-शेव लोशन पी लिया था. इसके बाद परिवार वाले तुरंत हरकत में आए और उन्हें जबरदस्ती उल्टियां करवाई. वहीं, एक बार दादा राज कपूर उन्हें किताब पढ़कर सुना रहे थे, लेकिन रणबीर गाना गाने में व्यस्त थे, जिस पर दादा ने उन्हें डांट दिया.
बीफ विवाद को लेकर फंसे थे
रणबीर कपूर का 'बीफ विवाद' उनके एक पुराने इंटरव्यू से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बीफ खाना पसंद है. इस पर खूब बवाल मचा था और इसके वीडियोज भी वायरल हुए थे.
राम के किरदार से चर्चा में हैं रणबीर
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रही फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे. इसे लेकर उन्हें नेटिजंस द्वारा तरह-तरह प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है.
रणबीर कपूर के अफेयर्स
रणबीर कपूर की लव लाइफ भी काफी चर्चा में रही है. उनका नाम दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के साथ जुड़ा. इसके बाद 2018 में उन्होंने आलिया भट्ट को डेट करना शुरू किया. दोनों ने अप्रैल 2022 में शादी की और उसी साल बेटी राहा के माता-पिता बने.