रणबीर-आलिया की राहा से लेकर दीपिका-रणवीर की दुआ तक, बॉलीवुड के इन स्टारकिड्स की क्यूटनेस देख पिघल जाएंगे आप
बॉलीवुड स्टारकिड्स पर हमेशा सबकी नजरें टिकी रहती हैं. आज हम आपको इन्हीं स्टारकिड्स की क्यूट-क्यूट सी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं. इन किड्स की क्यूटनेस आपका दिन बना देगी.
बॉलीवुड के क्यूट स्टार किड्स
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी दुआ से लेकर रणबीर कपूर-आलिया भट्ट की क्यूट राहा तक, आज हम आपको बॉलीवुड के क्यूट स्टार किड्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
दुआ है बेहद क्यूट
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी का नाम दुआ है. उनका जन्म 2024 में हुआ था. हाल ही में कपल ने बेबी का पहला बर्थ डे मनाया है.
राहा कपूर हैं वायरल किड
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा भी पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं. इस प्यारी सी गुड़िया की पहली झलक देखकर फैंस फूले नहीं समाये थे. राहा का जन्म 7 नवंबर 2023 में हुआ था.
शाहिद-मीरा के हैं दो बच्चे
शाहिद कपूर और मीरा के दो बच्चे हैं. बड़ी बेटी का नाम मीशा है जबकि बेटे का नाम जेन कपूर है.
सोनम ने नहीं दिखाया बेटे का चेहरा
सोनम कपूर और आनंद आहुजा के बेटे का नाम वायु है. कपल अक्सर सोशल मीडिया पर वायु की फोटो शेयर करता है लेकिन उसका पूरा चेहरा उन्होंने कभी नहीं दिखाया है. सोनम अब दोबारा प्रेग्नेंट हैं.
प्रियंका चोपड़ा की बेटी है बेहद प्यारी
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेटी का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनस है. मालती का जन्म सरोगेसी से हुआ था.
शाहरुख़ के हैं तीन बच्चे
शाहरुख़ खान बेटी सुहाना और बेटे आर्यन और अबराम के पेरेंट्स हैं. अबराम का जन्म सरोगेसी से हुआ था.
सोहा अली खान की बेटी है बेहद खूबसूरत
एक्ट्रेस सोहा अली खान और कुनाल खेमू की बेटी का नाम इनाया नाउमी कपूर है.
नेहा धूपिया हैं दो बच्चों की मां
नेहा धूपिया और अंगद बेदी दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. उनकी बड़ी बेटी का नाम मेहर जबकि छोटे बेटे का नाम गुरिक है.