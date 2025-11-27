रणबीर-आलिया की राहा से लेकर दीपिका-रणवीर की दुआ तक, बॉलीवुड के इन स्टारकिड्स की क्यूटनेस देख पिघल जाएंगे आप

राहा कपूर हैं वायरल किड

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा भी पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं. इस प्यारी सी गुड़िया की पहली झलक देखकर फैंस फूले नहीं समाये थे. राहा का जन्म 7 नवंबर 2023 में हुआ था.