10 हजार रुपये का इनाम और एक चुनौती… इस बॉलीवुड फिल्म ने बटोरी थीं सुर्खियां, चर्चा में था ऑफर
Horror Film: आज फिल्मों के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया कैंपेन, ट्रेलर लॉन्च और बड़े-बड़े इवेंट आम बात हैं लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब एक हॉरर फिल्म के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऐसा दांव खेला कि पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी. लोगों को थिएटर तक लाने के लिए 10 हजार रुपये के नकद इनाम की घोषणा कर दी गई. शर्त सिर्फ इतनी थी कि फिल्म अकेले बैठकर देखनी होगी.
कौन सी है फिल्म?
यह किस्सा है साल 1978 में रिलीज हुई रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म 'दरवाजा' का. उस दौर में रामसे ब्रदर्स का नाम डरावनी फिल्मों की पहचान बन चुका था. उनकी फिल्मों का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते थे और 'दरवाजा' ने रिलीज होते ही लोगों के बीच अलग ही माहौल बना दिया.
10 हजार रुपये जीतने की थी चुनौती
फिल्म के रिलीज होने के बाद इसके एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अनोखा ऐलान किया. उसने कहा कि जो व्यक्ति पूरी फिल्म थिएटर में अकेले बैठकर देख लेगा, उसे 10 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. उस समय 10 हजार रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, इसलिए यह ऑफर देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया. दिलचस्प बात यह रही कि इस चुनौती की खूब चर्चा हुई लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेले फिल्म देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका. लोगों में फिल्म को लेकर ऐसा डर और उत्सुकता थी कि थिएटर लगभग हमेशा दर्शकों से भरे रहते थे.
थिएटर के बाहर खड़ी रहती थी एम्बुलेंस
फिल्म को लेकर माहौल और भी रोमांचक बनाने के लिए थिएटर के बाहर एम्बुलेंस तक खड़ी रखी जाती थी. यह प्रमोशनल रणनीति लोगों का ध्यान खींचने में सफल रही. दर्शकों के बीच यह चर्चा फैल गई कि फिल्म इतनी डरावनी है कि किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती है. इससे फिल्म को देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई.
हॉलीवुड से मंगवाया गया खास मेकअप
'दरवाजा' को बाकी हॉरर फिल्मों से अलग बनाने के लिए रामसे ब्रदर्स ने मेकअप पर खास ध्यान दिया था. उस समय भारत में डरावने किरदारों के लिए सीमित विकल्प थे इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर मेकअप आर्टिस्ट क्रिस्टोफर टकर से संपर्क किया था. रामसे परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य दीपक रामसे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीमित बजट होने के बावजूद उन्होंने लंदन से विशेष मेकअप मंगवाया था. इसके लिए क्रिस्टोफर टकर को भुगतान भी किया गया. इससे फिल्म के किरदार पहले से कहीं ज्यादा डरावने और वास्तविक नजर आए.
कम बजट लेकिन जबरदस्त कमाई
आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म का बजट बहुत बड़ा नहीं था लेकिन रिलीज के बाद 'दरवाजा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. इसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर कहानी, माहौल और प्रस्तुति दमदार हो तो कम बजट की फिल्म भी बड़ी हिट बन सकती है. 'दरवाजा' की सफलता के बाद रामसे ब्रदर्स ने 'पुराना मंदिर', 'वीराना', 'पुरानी हवेली' और कई अन्य हॉरर फिल्में बनाईं, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में हॉरर जॉनर को नई पहचान दिलाई.