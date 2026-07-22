10 हजार रुपये का इनाम और एक चुनौती… इस बॉलीवुड फिल्म ने बटोरी थीं सुर्खियां, चर्चा में था ऑफर

10 हजार रुपये जीतने की थी चुनौती

फिल्म के रिलीज होने के बाद इसके एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अनोखा ऐलान किया. उसने कहा कि जो व्यक्ति पूरी फिल्म थिएटर में अकेले बैठकर देख लेगा, उसे 10 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. उस समय 10 हजार रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, इसलिए यह ऑफर देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया. दिलचस्प बात यह रही कि इस चुनौती की खूब चर्चा हुई लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेले फिल्म देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका. लोगों में फिल्म को लेकर ऐसा डर और उत्सुकता थी कि थिएटर लगभग हमेशा दर्शकों से भरे रहते थे.