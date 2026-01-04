Bhojpuri Special: गोविंदा की वो हीरोइन जिसने भोजपुरी सिनेमा पर किया राज, रवि किशन के साथ दी थीं ये 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में!

रंभा का असली नाम विजयलक्ष्मी येड्डी है

5 जून, 1976 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मी रंभा का असली नाम विजयलक्ष्मी येड्डी है. फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने रंभा नाम अपनाया और इसी नाम से मशहूर हुईं. रंभा की पहली कन्नड़ फिल्म, सर्वर सोमन्ना, 1993 में रिलीज़ हुई थी. उसी साल, उन्होंने मलयालम फिल्म सरगम ​​में काम किया, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला था.