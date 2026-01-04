  • Home>
  • Bhojpuri Special: गोविंदा की वो हीरोइन जिसने भोजपुरी सिनेमा पर किया राज, रवि किशन के साथ दी थीं ये 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में!

90 के दशक की बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी सिनेमा तक अपनी खूबसूरती का जादू चलाने वाली विजयलक्ष्मी उर्फ रंभा के फिल्मी सफर और उनकी कुछ सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों के बारे में आइए जानते हैं ये दिलचस्प बातें.


By: Shivani Singh | Published: January 4, 2026 5:37:18 PM IST

1/7

रंभा का शुरूआती जीवन

पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस रंभा ने न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, बल्कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई हैं.

2/7

रंभा का असली नाम विजयलक्ष्मी येड्डी है

5 जून, 1976 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मी रंभा का असली नाम विजयलक्ष्मी येड्डी है. फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने रंभा नाम अपनाया और इसी नाम से मशहूर हुईं. रंभा की पहली कन्नड़ फिल्म, सर्वर सोमन्ना, 1993 में रिलीज़ हुई थी. उसी साल, उन्होंने मलयालम फिल्म सरगम ​​में काम किया, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला था.

3/7

रंभा की पहली बॉलीवुड फिल्म जल्लाद

रंभा की पहली बॉलीवुड फिल्म जल्लाद थी, जो 1995 में रिलीज़ हुई थी. इसके बाद, उन्होंने 'बेटी नंबर 1', 'घरवाली बाहरवाली', 'जुड़वा' और 'बंधन' जैसी हिट फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया. रंभा ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन 2010 में उन्होंने बिजनेसमैन इंद्रकुमार पथ्मानाथन से शादी कर ली.

4/7

रंभा और इंद्रकुमार के तीन बच्चे

रंभा और इंद्रकुमार के तीन बच्चे हैं, और एक्ट्रेस ने अपने परिवार को समय देने के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया. हालांकि, रंभा ने कुछ साउथ इंडियन रियलिटी शोज में जज के तौर पर काम किया है. अगर आप रंभा की भोजपुरी फिल्में देखना चाहते हैं, तो यहां उनकी तीन हिट फिल्में हैं:

5/7

'राम बलराम'

2007 में रिलीज़ हुई रंभा और रवि किशन की फिल्म राम बलराम में अरुणा खरबंदा और उपासना सिंह जैसे कलाकार भी थे. आप यह हिट फिल्म टी-सीरीज़ हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. इस फिल्म को मोहनजी प्रसाद ने डायरेक्ट किया था.

6/7

'रसिक बलमा'

2007 की फ़िल्म रसिक बलमा, जिसमें रंभा और रवि किशन ने काम किया है, इसे T-Series हमार भोजपुरी YouTube चैनल पर देखा जा सकता है। इस हिट फ़िल्म को मोहनजी प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इसमें स्वाति वर्मा भी एक अहम रोल में थीं।

7/7

'बांके बिहारी MLA'

2007 में रिलीज़ हुई फ़िल्म बांके बिहारी MLA में रवि किशन और रंभा लीड रोल में थे. इस हिट फ़िल्म को बबलू सोनी ने डायरेक्ट किया था और इसे YouTube पर मुफ़्त में देखा जा सकता है.

