साईं पल्लवी ही नहीं, कंगना रनौत भी बन चुकी हैं सीता! रामायणम् ट्रेलर के बाद एक्ट्रेस ने शेयर की अपनी अनदेखी तस्वीर

Kangana Ranaut Sita Look: रामायणम् के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. रणबीर कपूर से लेकर साईं पल्लवी तक, हर किरदार की जमकर चर्चा हो रही है. खासकर सीता के रोल में साईं पल्लवी को देखकर लोगों की अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इसी बीच कंगना रनौत ने भी ऐसा सरप्राइज दिया, जिसने इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने अपनी बचपन की पुरानी तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें वह खुद माता सीता के रूप में नजर आ रही हैं.