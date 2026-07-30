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रामानंद सागर की ‘रामायण’, ओम राउत की ‘आदिपुरुष’ और अपकमिंग ‘रामायण’; जानिए 39 साल के सफर में क्या-क्या बदला!

Ramayana Adaptation Comparison: भारतीय संस्कृति और सनातन इतिहास के सबसे बड़े ग्रंथ ‘रामायण’ पर जब भी कोई फिल्म या धारावाहिक बनता है, तो दर्शकों का उत्साह हमेशा सातवें आसमान पर होता है. रामायण ने दशकों से कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है और समय-समय पर इसे टीवी, एनिमेशन और बड़े पर्दे पर अलग-अलग अंदाज में पेश किया गया है. रामानंद सागर के प्रतिष्ठित टीवी सीरियल ‘रामायण’ ने टेलीविजन के इतिहास में जो अमर गाथा लिखी, उसे आज भी उतनी ही श्रद्धा और शिद्दत से याद किया जाता है. फिर बड़े परदे पर ओम राउत ने ‘आदिपुरुष’ बनाई, तो वीएफएक्स और किरदारों के लुक को लेकर सोशल मीडिया पर एक भारी विवाद छिड़ गया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. अब सिनेमा जगत में नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही नई मेगा-बजट फिल्म ‘रामायण’ को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है.’रामायण: पार्ट 1′ का ऑफिशियल ट्रेलर और पहली झलक सामने आ चुकी है. तो आइए जानते हैं रामायण पर बने इन अलग-अलग दौर के प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग, निर्देशन और रिलीज ईयर. और समझते हैं कि किस दौर की रामायण ने दर्शकों के दिलों पर राज किया.


By: Kajal Jain | Published: July 30, 2026 1:47:47 PM IST

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रामानंद सागर की 'रामायण' (1987) - Photo Gallery
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1. रामानंद सागर की 'रामायण' (1987)

1987 का रामायण धारावाहिक सिर्फ एक सीरियल नहीं था, बल्कि सनातन का एक आंदोलन था. फिर भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे लोकप्रिय और आइकॉनिक शो बन गया है. जब यह दूरदर्शन पर आता था, तब सड़कें सुनसान हो जाती थीं. लोग इस शो के कलाकारों को असली भगवान मानने लगे थे. इस धारावाहिक में भगवान राम का किरदार अरुण गोविल ने, सीता के रूप में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी, अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार और पहलवान दारा सिंह ने हनुमान का रोल बेहद शानदार तरीके से अदा किया था.

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2. आदिपुरुष (2023)

भारी-भरकम बजट और वीएफएक्स के साथ बनी यह फिल्म रिलीज से पहले जितनी चर्चा में थी, रिलीज के बाद अपने खराब डायलॉग्स, वीएफएक्स और पात्रों के आधुनिक लुक के कारण उतनी ही विवादों में घिर गई. इसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों की भारी आलोचना का सामना करना पड़ा. ओम राउत के निर्देशन में बनी आदिपुरुष को 2023 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसमें राघव यानी राम का किरदार साउथ एक्टर प्रभास,सीता का रोल कृति सेनन, लक्ष्मण के रोल में सनी सिंह, लंकेश रावण बने सैफ अली खान और हनुमान का किरदार देवदत्ता नागे ने अदा किया.

नितेश तिवारी की अपकमिंग 'रामायण' - Photo Gallery
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3. नितेश तिवारी की अपकमिंग 'रामायण'

'दंगल' फेम निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और भव्य फिल्म माना जा रहा है. इसमें वीएफएक्स के लिए हॉलीवुड के दिग्गज स्टूडियोज की मदद ली जा रही है और इसकी स्टार कास्ट को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है. इसे इंडियन सिनेमा के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक बताया जा रहा है जिससे फैन्स को काफी उम्मीदें हैं. अपकमिंग 'रामायण' फिल्म में भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं. सीता के किरदार में साई पल्लवी नजर आएंगे. लक्ष्मण का किरदार टीवी एक्टर रवि दुबे निभा रहे हैं. साउथ सुपरस्टार यश रावण के किरदार में नजर आएंगे, जबकि हनुमान का रोल सनी देओल निभा रहे हैं.

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4. तकनीक, कास्टिंग और स्टोरी टैलिंग

समय के साथ रामायण को पर्दे पर उतारने के तरीके में जमीन-आसमान का बदलाव आया है. जहां 1987 के धारावाहिक ने लोगों की भावनाओं और रामायण ग्रंथ से जुड़े फैक्ट को सबसे ऊपर रखा और बेहद संजीदगी से पर्दे पर उतारा. वहीं 'आदिपुरुष' ने आधुनिक तकनीक और डायलॉग्स का गलत इस्तेमाल कर फैन्स को काफी निराश किया था. अब निगाहें नितेश तिवारी की 'रामायण' पर टिकी हैं, जो इस पौराणिक कथा को एक ग्लोबल और शानदार विजुअल ट्रीट देने का वादा करती है.

बजट में जमीन-आसमान का अंतर - Photo Gallery
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5. बजट में जमीन-आसमान का अंतर

1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित किए गए रामानंद सागर की 'रामायण' टेलिविजन सीरियल को टीवी मानकों के मुताबिक बहुत कम बजट के साथ बनाया गया था. जबकि 2003 में नितेश तिवारी की आदिपुरुष का अनुमानित ₹550–₹700 करोड़ (82 मिलियन डॉलर) बजट के साथ बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. अब अपकमिंग ब्लॉकबस्टर रामायण के दोनों पार्ट को मिलाकर लगभग ₹4,000 करोड़ (500 मिलियन डॉलर) बताया जा रहा है.

संगीत - Photo Gallery
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6. संगीत

ओम राउत की आदिपुरुष का साउंडट्रैक अजय-अतुल ने डिजाइन किया था जिसमें जय श्री राम" जैसे गाने शामिल हैं. नितेश तिवारी की अपकमिंग रामायण में एआर रहमान और हंस ज़िमर से मिलकर म्यूजिक भावना और आध्याम से जोड़ने का काम किया है. जबकि रामानंद सागर के रामायण सीरियल में दिग्गज संगीतकार रविंद्र जैन ने निर्देशक की भूमिका निभाई थी, जिसमें 'मंगल भवन अमंगल हारी' और 'हम कथा सुनाते' जैसे ट्रैक शामिल हैं.

रामायण को लेकर इंटरनेट पर बंटे फैन्स - Photo Gallery
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7. रामायण को लेकर इंटरनेट पर बंटे फैन्स

नितेश तिवारी की 'रामायण' के ट्रेलर को काफी पॉजीटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिसे देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण और ओम राउत की आदिपुरुष से कंपेरिजन शुरू कर दिया.फैन्स ने दिवाली पर रिलीज होने वाली रामायण के प्रोडक्शन डिज़ाइन, विज़ुअल इफेक्ट्स, आउटफिट्स के अलावा रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की एक्टिंग की तारीफ की है. कुछ लोगों ने मूवी को पिछले कुछ सालों की सबसे अच्छी तरह प्रजेंट की गई इंडियन मूवीज में से एक बताया है. दूसरी ओर, 2023 में रिलीज आदिपुरुष को इंटरनेट पर आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है. रामानंद सागर की रामायण को आज भी लोग उसी जोश और सकारात्मकता के साथ सराह रहे हैं.

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8. बड़े पर्दे कब रिलीज होगी 'रामायण'

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण में अमिताभ बच्चन कथावाचक की भूमिका में हैं. यह फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहले पार्ट को वर्ल्ड लेवल पर सिनेमाघरों में दिवाली 2026 पर रिलीज किया जाएगा. हाल ही रामायण का ट्रेलर रिलीज़ हुआ जिसे इंटरनेट पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. अब यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा. फिलहाल इसने आदिपुरुष और भारत के सबसे प्रिय महाकाव्यों में से एक के आधुनिक रूपांतरण के प्रति दर्शकों की राय को लेकर बहस छेड़ दी है.

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