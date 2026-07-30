रामानंद सागर की ‘रामायण’, ओम राउत की ‘आदिपुरुष’ और अपकमिंग ‘रामायण’; जानिए 39 साल के सफर में क्या-क्या बदला!

Ramayana Adaptation Comparison: भारतीय संस्कृति और सनातन इतिहास के सबसे बड़े ग्रंथ ‘रामायण’ पर जब भी कोई फिल्म या धारावाहिक बनता है, तो दर्शकों का उत्साह हमेशा सातवें आसमान पर होता है. रामायण ने दशकों से कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है और समय-समय पर इसे टीवी, एनिमेशन और बड़े पर्दे पर अलग-अलग अंदाज में पेश किया गया है. रामानंद सागर के प्रतिष्ठित टीवी सीरियल ‘रामायण’ ने टेलीविजन के इतिहास में जो अमर गाथा लिखी, उसे आज भी उतनी ही श्रद्धा और शिद्दत से याद किया जाता है. फिर बड़े परदे पर ओम राउत ने ‘आदिपुरुष’ बनाई, तो वीएफएक्स और किरदारों के लुक को लेकर सोशल मीडिया पर एक भारी विवाद छिड़ गया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. अब सिनेमा जगत में नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही नई मेगा-बजट फिल्म ‘रामायण’ को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है.’रामायण: पार्ट 1′ का ऑफिशियल ट्रेलर और पहली झलक सामने आ चुकी है. तो आइए जानते हैं रामायण पर बने इन अलग-अलग दौर के प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग, निर्देशन और रिलीज ईयर. और समझते हैं कि किस दौर की रामायण ने दर्शकों के दिलों पर राज किया.