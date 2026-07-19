Ramayana Star Cast: ‘रामायण’ में कौन निभा रहा है कौन-सा किरदार? भगवान राम से रावण तक, पूरी स्टार कास्ट का खुलासा

Ramayana Star Cast: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ इन दिनों काफी चर्चा में है. भारतीय पौराणिक कथा पर आधारित इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी मां सीता का किरदार निभाएंगी. फिल्म में कई बड़े सितारे अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जिससे दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामायण का पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज किया जाएगा, वहीं फिल्म के दूसरे भाग को बाद में रिलीज किया जाएगा. आइए जानते हैं फिल्म में कौन सा स्टार किस किरदार को निभाने वाला है.