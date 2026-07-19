Ramayana Star Cast: ‘रामायण’ में कौन निभा रहा है कौन-सा किरदार? भगवान राम से रावण तक, पूरी स्टार कास्ट का खुलासा
Ramayana Star Cast: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ इन दिनों काफी चर्चा में है. भारतीय पौराणिक कथा पर आधारित इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी मां सीता का किरदार निभाएंगी. फिल्म में कई बड़े सितारे अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जिससे दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामायण का पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज किया जाएगा, वहीं फिल्म के दूसरे भाग को बाद में रिलीज किया जाएगा. आइए जानते हैं फिल्म में कौन सा स्टार किस किरदार को निभाने वाला है.
भगवान राम-रणबीर कपूर
रणबीर कपूर फिल्म में भगवान राम की भूमिका में दिखाई देंगे. उनकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है.
माता सीता- साई पल्लवी
साउथ की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी मां सीता का किरदार निभाएंगी.
रवि दुबे- लक्ष्मण
टीवी अभिनेता रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे.
अमिताभ बच्चन-जटायु
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमिताभ बच्चन जटायु की भूमिका निभा सकते हैं.
लारा दत्ता- कैकेयी
लारा दत्ता कैकेयी के किरदार में नजर आएंगी.
काजल अग्रवाल-मदोदरी
काजल अग्रवाल रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभाएंगी.
यश- रावण
यश फिल्म में लंकापति रावण की भूमिका में दिखाई देंगे.
सनी देओल- हनुमान
सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे.
रकुल प्रीत सिंह- शूर्पणखा
रकुल प्रीत सिंह रावण की बहन शूर्पणखा की भूमिका निभाएंगी.
अरुण गोविल- राजा दशरथ
अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में दिखाई देंगे.