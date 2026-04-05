कौन हैं ‘रामायण’ की सीता? डॉक्टर से बनीं एक्ट्रेस, आज हर किसी के दिल पर करती हैं राज
Sai Pallavi : रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण में सीता की साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी निभाने वाली हैं. क्या आप जानते हैं कि वह एक्ट्रेस बनने से पहले डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थीं.
रामायण का टीजर
रणबीर कपूर की रामायण में माता सीता की भूमिका में साई पल्लवी निभाने वाली है. फिल्म के टीजर में एक्ट्रेस की एक छोटी से झलक भी दिखाई गई है. हालांकि, चेहरा ब्लर रखा गया था.
साउथ स्टार साई पल्लवी
साई पल्लवी ने साउथ सिनेमा की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. वह टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं.
बॉलीवुड में डेब्यू
साल 2026 में साई पल्लवी बॉलीवुड में दो-दो फिल्में करने वाली है. वह आमिर खान निर्मित एक दिन मूवी से बॉलीवुड में कदम रखेंगी.
डॉक्टर की पढ़ाई
काफी कम लोगों को पता है कि फिल्मी दुनिया में आने से पहले साई पल्लवी डॉक्टर बनने वाली थीं. उन्होंने विदेश से मेडिसिन की पढ़ाई की लेकिन भारत में उन्होंने डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया.
बैकग्राउंड डांसर हुआ करती थीं साई
साई पल्लवी ने बतौर बैकग्राउंड डांसर अपना करियर शुरू किया. वह चाइल्ड आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट्स के तौर पर कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
इस फिल्म से मिली कामयाबी
साई पल्लवी को साल 2015 में मलयालम फिल्म प्रेमम से कामयाबी हासिल हुई थी. यह बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म थी.
साई पल्लवी की आने वाली फिल्में
साई पल्लवी के एक दिन और रामायण में नजर आने वाली हैं. एक दिन 1 मई को रिलीज होने वाली है, जबकि रामायण दो पार्ट में 2026 दीवाली और 2027 दीवाली पर रिलीज होगी.