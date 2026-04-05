कौन हैं ‘रामायण’ की सीता? डॉक्टर से बनीं एक्ट्रेस, आज हर किसी के दिल पर करती हैं राज

Sai Pallavi : रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण में सीता की साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी निभाने वाली हैं. क्या आप जानते हैं कि वह एक्ट्रेस बनने से पहले डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थीं.