4000 करोड़ की ‘रामायण’ में किस कलाकार को मिले कितने रुपये, जानिए फिल्म के स्टारकास्ट की फीस, यश और रणबीर कपूर में किसने मारी बाजी?

Ramayana Movie Starcast Fees: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं. 4000 करोड़ रुपये में बनी फिल्म में किस कलाकार ने कितने रुपये फीस के तौर पर लिए? आइए जानते हैं ‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस.