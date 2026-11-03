4000 करोड़ की ‘रामायण’ में किस कलाकार को मिले कितने रुपये, जानिए फिल्म के स्टारकास्ट की फीस, यश और रणबीर कपूर में किसने मारी बाजी?
Ramayana Movie Starcast Fees: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं. 4000 करोड़ रुपये में बनी फिल्म में किस कलाकार ने कितने रुपये फीस के तौर पर लिए? आइए जानते हैं ‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस.
रणबीर कपूर
इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर 'रामायण' के सबसे महंगे एक्टर हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म के हर पार्ट के लिए 75 करोड़ रुपये फीस ली है. इस तरह दोनों पार्ट को मिलाकर उनकी कुल फीस 150 करोड़ रुपये हो जाती है.
साई पल्लवी
खबर है कि देवी सीता का रोल करने वाली साई पल्लवी को हर इंस्टॉलमेंट के लिए 6 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, जिससे उनकी कुल फीस 12 करोड़ रुपये हो गई है।
यश
रिपोर्ट्स के अनुसार सुपरस्टार यश इस फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिए वह प्रत्येक पार्ट के लिए 50 करोड़ रुपये ले रहे हैं. साथ ही आपको बता दें कि यश नितेश तिवारी की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर में से एक हैं और इसलिए प्रॉफिट में उनका भी हिस्सा होगा.
रवि दुबे
पॉपुलर टेलीविज़न एक्टर रवि दुबे रामायण में भगवान राम के भाई लक्ष्मण का रोल करेंगे. अपने रोल के लिए रवि ने 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.
सनी देओल
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल फिल्म में हनुमान जी का रोल कर रहे हैं. अपने रोल के लिए सनी ने 20 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. यानी कि दोनों पार्टों को मिलाकर 40 करोड़ रुपये.
रकुल प्रीत सिंह
अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह रामायण में दुष्ट शूर्पणखा का रोल कर रही हैं और इस रोल के लिए उन्होंने कथित तौर पर 1.50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.
विवेक ओबेरॉय
विवेक ओबेरॉय शूर्पणखा के पति विद्युतजीव का रोल कर रहे हैं. इस रोल के लिए विवेक ने कोई पैसा नहीं लिया. कहा जाता है कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स से अपनी मेहनत की रकम कैंसर से लड़ रहे बच्चों को डोनेट करने को कहा.
लारा दत्ता
रानी कैकेयी के रोल के लिए लारा दत्ता ने कथित तौर पर सिर्फ़ 25 लाख रुपये कमाए, जिससे वह फ़िल्म में सबसे कम खर्चीली एक्टर बन गईं.